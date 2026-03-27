Taekwondo, Campionati Italiani Cadetti: programma 28 marzo e come vederlo

I Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo 2026 cominceranno domani con un’affluenza agonistica senza precedenti.

Taekwondo, Campionati Italiani Cadetti: il programma di domani

Presso le strutture dell’E-Work Arena di Busto Arsizio sono attesi 569 atleti, nuovo primato nazionale di parteciupazione per la specifica fascia anagrafica. L’architettura organizzativa della rassegna sportiva prevede una suddivisione degli atleti in due giornate, distinte sulla base dei gradi tecnici posseduti.

Il palinsesto sportivo di sabato 28 marzo è interamente incentrato sulle competizioni riservate alle Cinture Rosse, in ambito sia maschile che femminile. A seguito delle operazioni preliminari di peso e delle riunioni direttive completate nella giornata di vigilia, il cronoprogramma ufficiale fissa l’apertura delle fasi eliminatorie alle ore 8.30. I turni di qualificazione si susseguiranno sui tatami lombardi per l’intera mattinata, esaurendosi in concomitanza della pausa tecnica programmata per le ore 13.00.

La sessione pomeridiana, cruciale per l’assegnazione dei titoli nazionali di categoria, prenderà il via alle 13.45. I combattimenti finali si svilupperanno ininterrottamente fino alle ore 19.15, orario in cui la giornata agonistica culminerà con la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori.

Come vedere le gare

La rassegna tricolore godrà di una copertura mediatica integrale. L’intera manifestazione sarà visibile in diretta streaming attraverso i nostri canali Sportface Tv. La piattaforma dedicata garantirà la trasmissione in tempo reale di tutte le fasi della competizione, permettendo al pubblico e agli addetti ai lavori di seguire a distanza tanto i turni eliminatori mattutini quanto gli atti conclusivi pomeridiani.

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Il fine settimana agonistico si completerà domenica 29 marzo con il tabellone riservato alle Cinture Nere. Quest’ultima giornata seguirà un formato compatto, con gli scontri di qualificazione a partire dalle ore 9.00 e l’assegnazione delle rispettive medaglie concentrata nella finestra temporale tra le 14.00 e le 15.00, confermando l’efficienza degli standard organizzativi adottati.

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