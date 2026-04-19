Taekwondo, 13 azzurri convocati per gli Europei 2026 di Monaco di Baviera

Dell’Aquila e Alessio guidano la Nazionale italiana verso l’appuntamento continentale.
Saranno 13 gli atleti convocati per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 14 maggio. Una rassegna di grande importanza nel calendario internazionale, classificata G4 ai fini del ranking mondiale e dunque determinante nel percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
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La spedizione azzurra si presenterà con una squadra composta da 5 donne e 8 uomini, con un mix di campioni affermati e giovani talenti pronti a mettersi in evidenza nel secondo ciclo olimpico.
Tra le punte di diamante figurano Vito Dell’Aquila, chiamato a difendere il titolo europeo nei 58 kg, e Simone Alessio, argento mondiale 2025 e tra i protagonisti annunciati nella categoria 87 kg.
I convocati azzurri
Donne
Elisa Bertagnin (46 kg)
Lucrezia Maloberti (49 kg)
Anna Frassica (53 kg)
Lucia Pezzolla (57 kg)
Giulia Maggiore (67 kg)
Uomini
Gaetano Cirivello (54 kg)
Vito Dell’Aquila (58 kg)
Ludovico Iurlaro (63 kg)
Dennis Baretta (68 kg)
Angelo Mangione (74 kg)
Emanuele Vittorio Maturo (80 kg)
Simone Alessio (87 kg)
Mattia Molin (+87 kg)
L’Europeo rappresenta un passaggio chiave per accumulare punti nel ranking internazionale e consolidare la posizione degli azzurri in vista dei prossimi appuntamenti del quadriennio olimpico.