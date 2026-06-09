Roma World Taekwondo Grand Prix 2026: sul tatami del Foro Italico l’anima di “INSIDE”

Il Foro Italico si conferma, per la quinta edizione consecutiva, l’epicentro mondiale delle arti marziali ospitando il Roma World Taekwondo Grand Prix 2026, con i migliori interpreti della disciplina.

L’evento è andato in onda in diretta su Sportface, Amazon Prime Video e Samsung Plus Tv

Proprio da questa cornice unica sono scaturite nuove puntate di Inside, il podcast targato Sportface, che quest’anno ha deciso di accendere i riflettori sulla competizione e sulle storie umane che si nascondono dietro ogni corazza e caschetto.

Dietro il Tatami, sacrifici, disciplina e sogni internazionali

“Inside” si sviluppa come un vero e proprio viaggio intimo attraverso un confronto sincero con atleti e tecnici di livello internazionale. Il podcast non racconta solo i successi, ma scava nei vari e diversi percorsi sportivi: dagli esordi nelle piccole palestre di provincia fino alla pressione dei palcoscenici mondiali. Tra gli intervistati anche il Ministro Andrea Abodi

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Dalle interviste emergono tre pilastri fondamentali:

I sacrifici quotidiani: Il peso del peso (il controllo del chilogrammo a tutti i costi), la gestione degli infortuni e le ore passate in palestra.

La sfida mentale: Come si gestisce la solitudine del tatami e la pressione di un dentro o fuori in pochi secondi.

La crescita personale: Il ritratto di atleti determinati, pronti a mettersi costantemente alla prova per crescere non solo come combattenti, ma come persone fuori dal quadrato di gara.

Vedi le puntate di INSIDE su TAEKWONDO PLUS al World Taekwondo Grand Prix 2026