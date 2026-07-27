Portugal Open 2026, Anna Frassica d’argento nei -57 kg: tre vittorie prima della finale

L’azzurra supera Maria Sepulveda, Laetitia Aoun e Arlet Ortiz prima di cedere 2-1 all’ungherese Luca Patakfalvy. Il taekwondo italiano chiude la trasferta con sei medaglie complessive.

Anna Frassica conquista la medaglia d’argento nei -57 kg femminili Senior al Portugal Open 2026 di taekwondo. Nella seconda e ultima giornata di gare a Vila Nova de Gaia, l’azzurra ha raggiunto la finale dopo tre successi consecutivi, arrendendosi soltanto nell’ultimo incontro all’ungherese Luca Patakfalvy.

Frassica ha concluso così un torneo di alto livello, nel quale aveva superato nettamente tutte le avversarie affrontate prima della sfida per l’oro.

Tre vittorie nette per raggiungere la finale

Il percorso di Anna Frassica è cominciato con il successo per 2-0 contro l’argentina Maria Sepulveda.

Nei quarti di finale l’azzurra ha eliminato con lo stesso punteggio la libanese Laetitia Aoun, guadagnandosi l’accesso alla semifinale.

Il risultato più importante è arrivato contro la spagnola Arlet Ortiz. Frassica si è imposta ancora per 2-0, completando un cammino senza round concessi e raggiungendo l’ultimo atto della categoria.

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Patakfalvy vince la finale 2-1

La finale contro Luca Patakfalvy si è decisa al terzo round. L’ungherese ha prevalso per 2-1, lasciando ad Anna Frassica la medaglia d’argento.

La sconfitta nell’incontro conclusivo non ridimensiona la prova dell’italiana, capace di ottenere tre vittorie contro avversarie di rilievo e di restare in corsa per il titolo fino all’ultimo assalto.

Pezzolla e Iurlaro chiudono al nono posto

Lucia Pezzolla ha iniziato positivamente il torneo dei -62 kg superando per 2-0 l’andorrana Erica Jijie.

Il suo cammino si è interrotto agli ottavi di finale contro la spagnola Elsa Secanell. L’azzurra ha concluso la competizione al nono posto.

Nona posizione anche per Ludovico Iurlaro nei -63 kg. Dopo il successo per 2-0 contro lo spagnolo Ivan Escolar, l’italiano è stato eliminato agli ottavi dal bulgaro Stanislav Mitkov.

Maloberti e Cirivello eliminati al primo turno

Lucrezia Maloberti è uscita al primo incontro della categoria -49 kg, superata dall’ivoriana Nabintou Kone.

Eliminazione al primo turno anche per Gaetano Cirivello nei -58 kg, sconfitto dallo spagnolo Javier Otero.

Sei medaglie per il taekwondo italiano

Considerando anche l’argento conquistato da Anna Frassica tra le Senior, la trasferta portoghese si conclude con due ori, tre argenti e un bronzo tra Nazionale e club.

Le medaglie italiane al Portugal Open 2026:

Oro per Virginia Lampis nei -46 kg Junior

Oro per Azzurra D’Alessandro nei -37 kg Cadette

Argento per Anna Frassica nei -57 kg Senior

Argento per Chiara Romano nei -46 kg Junior

Argento per Sofia Frassica nei -63 kg Junior

Bronzo per Gianfilippo Bellino nei -48 kg Junior

Un bilancio che conferma la competitività del movimento italiano in diverse categorie d’età.

I risultati degli azzurri Senior

Anna Frassica, -57 kg: medaglia d’argento

Lucia Pezzolla, -62 kg: nona

Ludovico Iurlaro, -63 kg: nono

Lucrezia Maloberti, -49 kg: eliminata al primo turno

Gaetano Cirivello, -58 kg: eliminato al primo turno