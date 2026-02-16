Mondo del Taekwondo in lutto: è scomparso il maestro Yoo Suck Ryul

La Federazione Italiana Taekwondo annuncia la morte di Yoo Suck Ryul, figura centrale negli anni pionieristici della disciplina nel nostro Paese.

Il movimento del taekwondo italiano perde uno dei suoi protagonisti storici. È morto il maestro Yoo Suck Ryul, tra i principali artefici della diffusione della disciplina in Italia nei primi anni della sua affermazione.

A darne notizia è stata la Federazione Italiana Taekwondo (FITA), che ha voluto ricordare il ruolo determinante svolto dal maestro nel percorso di crescita e radicamento del taekwondo nel nostro Paese.

Il cordoglio della Federazione

Nel messaggio diffuso sui propri canali ufficiali, la FITA ha sottolineato il contributo offerto da Yoo Suck Ryul negli anni pionieristici, periodo fondamentale per la costruzione della base tecnica e organizzativa del taekwondo italiano.

Il presidente federale Angelo Cito ha espresso le più sentite condoglianze ai familiari del maestro, evidenziando l’importanza del suo impegno nello sviluppo della disciplina in Italia.

Il ricordo e l’eredità

Con la scomparsa di Yoo Suck Ryul, il taekwondo italiano perde un riferimento che ha accompagnato la crescita del movimento fin dalle sue origini. Il suo lavoro ha contribuito a consolidare una realtà che oggi rappresenta una delle eccellenze sportive nazionali nel panorama internazionale.

Il cordoglio di Sportface

Alla famiglia e alla comunità del taekwondo si unisce anche la redazione di Sportface, che esprime profondo cordoglio per la perdita del maestro e si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

