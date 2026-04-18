Mondiali Junior Taekwondo, Frassica d’argento nei -63 kg: l’Italia chiude Tashkent con una medaglia

L’azzurra si ferma solo in finale contro la padrona di casa Uktamjonova (2-1), dopo aver superato cinque avversarie di valore. Un risultato che corona una settimana di presenza costante nelle fasi avanzate dei tabelloni

Si chiudono con una medaglia i Campionati Mondiali Junior di Taekwondo 2026 di Tashkent per l’Italia. A conquistarla è Sofia Frassica, che nella categoria -63 kg ha costruito un percorso di grande solidità prima di arrendersi in finale all’atleta di casa Mohidil Uktamjonova, al termine di un incontro combattuto chiuso sul punteggio di 2-1.

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Un percorso da cinque vittorie consecutive

L’argento di Frassica ha radici profonde in una settimana di lavoro costante. L’azzurra ha superato in sequenza Vanja Rankov (SRB), Africa Pereniguez Martinez (ESP), Varvara Griazanova (RUS), Ruxu Du (CHN) e Noa Beckers (BEL) in semifinale, partendo dai trentaduesimi e non cedendo mai fino all’ultimo atto. In finale, dopo un primo round equilibrato, la gestione dell’incontro ha premiato l’atleta uzbeka davanti al proprio pubblico.

Il bilancio della spedizione

La medaglia di Frassica rappresenta il punto più alto di una settimana che ha visto l’Italia mostrare continuità e presenza nelle fasi avanzate dei tabelloni, con cinque piazzamenti ai quarti di finale e numerosi accessi agli ottavi. Un bilancio equilibrato in un contesto di altissimo livello tecnico, con un numero record di partecipanti che ha reso ogni turno particolarmente impegnativo.

L’argento nell’ultima giornata è il risultato concreto di un percorso costruito gara dopo gara, e conferma la competitività del movimento azzurro a livello internazionale, con basi solide su cui continuare a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti.