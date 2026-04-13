Taekwondo, Italia numero 1 al mondo nella classifica MNA della World Taekwondo

La Federazione Italiana Taekwondo guida la graduatoria tra 215 federazioni affiliate: premiati risultati sportivi, governance e sviluppo del movimento.

La Federazione Italiana Taekwondo conquista un risultato storico raggiungendo il primo posto nella classifica mondiale delle Member National Associations (MNA) stilata dalla World Taekwondo.

Un primato di assoluto prestigio che certifica il livello di eccellenza raggiunto dal sistema Italia, capace di distinguersi non solo per i risultati agonistici ma anche per l’organizzazione e la qualità della gestione federale.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Angelo Cito:

«Sono felice per tutto il movimento del Taekwondo italiano e orgoglioso di tutti coloro che quotidianamente lavorano per raggiungere questi risultati, dal settore organizzativo a quello tecnico. Un grazie inoltre va alle istituzioni italiane che non fanno mancare il loro supporto, dal Ministero dello Sport a Sport e Salute e al CONI.»