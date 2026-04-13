Taekwondo, Italia numero 1 al mondo nella classifica MNA della World Taekwondo

La Federazione Italiana Taekwondo guida la graduatoria tra 215 federazioni affiliate: premiati risultati sportivi, governance e sviluppo del movimento.
Italia al vertice mondiale del Taekwondo
La Federazione Italiana Taekwondo conquista un risultato storico raggiungendo il primo posto nella classifica mondiale delle Member National Associations (MNA) stilata dalla World Taekwondo.
Un primato di assoluto prestigio che certifica il livello di eccellenza raggiunto dal sistema Italia, capace di distinguersi non solo per i risultati agonistici ma anche per l’organizzazione e la qualità della gestione federale.
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Il commento del presidente Angelo Cito
Grande soddisfazione nelle parole del presidente Angelo Cito:
«Sono felice per tutto il movimento del Taekwondo italiano e orgoglioso di tutti coloro che quotidianamente lavorano per raggiungere questi risultati, dal settore organizzativo a quello tecnico. Un grazie inoltre va alle istituzioni italiane che non fanno mancare il loro supporto, dal Ministero dello Sport a Sport e Salute e al CONI.»
I criteri della classifica
L’Italia ha ottenuto un punteggio complessivo di 80,5 su 100, conquistando il primo posto tra 215 federazioni affiliate.
La graduatoria tiene conto di cinque aree principali:
- Governance (MNA Survey 2026)
- Participation
- Performance
- Events
- Sustainability
Tra i parametri valutati figurano qualità degli eventi, trasparenza, integrità, democrazia interna, struttura normativa e comunicazione digitale.
Le prime cinque federazioni al mondo
Nella top five della classifica MNA figurano:
- Italia
- Stati Uniti
- Francia
- Gran Bretagna
- Corea del Sud
Il risultato assume un valore ancora più significativo considerando l’ampiezza del movimento globale del Taekwondo, che conta oltre 80 milioni di praticanti.
Un modello internazionale di sviluppo
Il primato conferma l’Italia tra le nazioni di riferimento della disciplina, sia sul piano sportivo sia su quello istituzionale.
Un riconoscimento che premia il lavoro di federazione, società sportive, tecnici e atleti, e che rappresenta uno stimolo per continuare a investire nella crescita del Taekwondo italiano.