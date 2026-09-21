Boxe, Europei: doppia beffa per l’Italia, eliminati Rontani e Ghilarducci

Non è stata una grande giornata per la boxe italiana: rabbia e frustrazione per le eliminazioni di Rontani e Ghilarducci agli Europei

Doppia, amara delusione per la boxe italiana agli Europei 2026, segnata da sfortuna e verdetti discutibili che hanno spento i sogni di medaglia di due nostri portacolori.

Nella categoria fino a 70 kg, Gabriele Guidi Rontani ha vissuto un’ingiustizia palese. Nei quarti di finale all’Asics Arena di Sofia, il ventiduenne toscano ha dominato in lungo e in largo l’irlandese McConnell, colpendolo a ripetizione e portandolo vicino al knockdown nel terzo round, con il volto dell’avversario ormai tumefatto e barcollante.

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Nonostante una prestazione perentoria e nettamente superiore, la giuria ha assegnato una scandalosa vittoria per split decision (3-2) a McConnell, relegando immeritatamente Guidi Rontani fuori dalla zona medaglie.

Ghilarducci saluta gli Europei: ma che sfortuna!

Non è andata meglio a Marvin Ghilarducci, protagonista di un epilogo amaro e sfortunato nella categoria degli 85 kg. Il pugile è stato eliminato dal croato Antonio Grabic a causa di uno stop prematuro all’inizio del terzo round.

Dopo soli 14 secondi, l’arbitro ha fermato l’incontro per un taglio vicino all’occhio destro di Ghilarducci, giudicato troppo pericoloso. Tuttavia, un attimo prima dell’interruzione, Grabic aveva colpito con la testa proprio quella zona. Al momento dello stop, i cartellini erano ancora in bilico (3 a 2 per il croato), rendendo l’addio del giovane azzurro ancora più frustrante e carico di rammarico.

Due uscite che lasciano un profondo scontento, confermando come il destino e le decisioni arbitrali abbiano beffato il valore tecnico degli atleti italiani in questa rassegna continentale.