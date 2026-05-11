Infortunio più grave del previsto: assente al Giro d'Italia, Tour de France in bilico - Sportface.it

Infortunio più grave del previsto: assente al Giro d’Italia, Tour de France in bilico

La botta sembrava gestibile, almeno all’inizio. Esami rassicuranti, niente fratture comunicate subito, qualche giorno per rimettere insieme il corpo e poi, magari, ripartire. Invece la strada ha presentato il conto più tardi, come spesso succede nel ciclismo quando una caduta pare chiusa e invece resta sotto pelle.

Secondo quanto riferito da Marca, il recupero sarebbe più lento del previsto e senza date certe. Il corridore è Mikel Landa, 36 anni, uomo Soudal Quick-Step, finito a terra durante la seconda tappa dell’Itzulia Basque Country dopo un incidente con un veicolo dell’organizzazione. Il team aveva inizialmente comunicato l’assenza di fratture, poi nuovi controlli hanno evidenziato una piccola frattura al bacino, motivo per cui Landa non era al via del Giro d’Italia.

Non solo Giro d’Italia: Tour de France in dubbio

Per Landa non è una rinuncia qualsiasi. Il Giro era uno degli appuntamenti attorno a cui costruire la stagione, e perderlo così pesa più di una semplice casella saltata sul calendario. Nel ciclismo moderno non basta stare meglio: bisogna tornare ad allenarsi forte, reggere carichi lunghi, recuperare, rifare ritmo gara.

E qui nasce il vero nodo. Il Tour de France resterebbe in bilico proprio perché nessuno, al momento, può garantire tempi puliti. Si parla di pazienza, e non è una parola scelta a caso: con un bacino non si forza, perché ogni accelerazione sbagliata rischia di allungare ancora di più il rientro.

La sensazione è che questa non sia una storia da risolvere con una data cerchiata in rosso. Landa dovrà aspettare il corpo, più che il calendario.