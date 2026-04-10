Taekwondo, l’élite italiana a Giugliano: al via i Campionati Italiani 2026

Il Palazzetto di Giugliano ospita nel weekend le sfide tricolori di Forme, Freestyle e ParaTaekwondo, con il torneo Master Talent dedicato al progetto Taekwondover.

Giugliano capitale del Taekwondo italiano

Il cuore del Taekwondo nazionale batte in Campania. Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026 il Palazzetto di Giugliano (Napoli) ospita i Campionati Italiani di Forme, Freestyle e ParaTaekwondo, affiancati dal torneo Master Talent.

L’evento, organizzato dalla FITA in collaborazione con il Comitato Regionale Campania, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sportiva, capace di unire competizione di alto livello, inclusione e confronto tra generazioni diverse.

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Un evento tra agonismo e inclusione

La manifestazione non assegnerà soltanto i titoli nazionali, ma sarà anche un momento di valorizzazione dei principi che caratterizzano la disciplina, dalla partecipazione degli atleti più giovani fino alle categorie master e paralimpiche.

Il torneo Master Talent vedrà protagonisti gli atleti del progetto Taekwondover, iniziativa dedicata alla promozione della longevità attiva e del dialogo sportivo tra generazioni.

Il programma delle gare

Sabato 11 aprile

Poomsae : categorie Kids, Cadets, Junior, Under 35, 40, 50, 60 e Over 60

: categorie Kids, Cadets, Junior, Under 35, 40, 50, 60 e Over 60 Freestyle : categorie Under 25 e Under 30

: categorie Under 25 e Under 30 Master Talent: atleti del progetto Taekwondover

Domenica 12 aprile

Poomsae : categorie Under 21, Under 25 e Under 30

: categorie Under 21, Under 25 e Under 30 Freestyle : categorie Kids, Cadets e Junior

: categorie Kids, Cadets e Junior ParaTaekwondo: spazio a tutte le classi P, a conferma dell’impegno federale per uno sport senza barriere

Due giorni di grande spettacolo sportivo

Il weekend di Giugliano si preannuncia ricco di sfide di alto livello tecnico e momenti significativi per tutto il movimento italiano del Taekwondo, confermando la crescita della disciplina e l’attenzione verso inclusione e sviluppo del talento.