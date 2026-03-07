Campionati Italiani Junior di Taekwondo ad Anzio: quasi 400 atleti sul tatami, diretta su Taekwondo Plus

Al Pala Rinaldi si sfidano i migliori talenti under della penisola in uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale. Tutto in diretta su Taekwondo Plus, canale della piattaforma OTT SportfaceTV. Protocollo triennale tra il Comune e la FITA, e sullo sfondo i 60 anni della federazione

È iniziata oggi ad Anzio la stagione del taekwondo junior italiano. Il Pala Rinaldi ospita i Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, con quasi 400 atleti provenienti da tutta la penisola pronti a contendersi il titolo tricolore su due giornate di gara. Un appuntamento che per molti rappresenta molto più di una competizione: è una tappa cruciale nel percorso di crescita agonistica e personale che porta i giovani verso il futuro del movimento italiano. Le gare sono trasmesse in diretta a partire dalle ore 9 su Taekwondo Plus, il canale dedicato alla disciplina sulla piattaforma OTT SportfaceTV.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Anzio apre le porte al grande taekwondo

La manifestazione è stata ufficialmente presentata ieri sera nella Sala Consiliare del Comune di Anzio, in una conferenza stampa che ha riunito istituzioni locali e rappresentanti federali. Ad aprire i lavori l’Assessore allo Sport Valentina Corrado, che ha rimarcato il valore dell’evento e la collaborazione con il Comitato Regionale FITA Lazio, guidato dal presidente Marcello Pezzolla.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato un protocollo d’intesa triennale tra il Comune di Anzio e la Federazione Italiana Taekwondo, con l’obiettivo di promuovere progetti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado, rafforzando il ruolo dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale.

Il Sindaco Aurelio Lo Fazio ha espresso soddisfazione per l’assegnazione dell’evento alla città, confermando la propria presenza al Pala Rinaldi nel corso del weekend.

Il presidente Cito: “Lo sport forma il carattere”

Il presidente federale Angelo Cito ha ribadito il valore educativo della disciplina: “Educare attraverso lo sport significa offrire ai ragazzi strumenti importanti per affrontare la vita”, ha dichiarato, sottolineando anche il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche come presìdi educativi nei territori. Il presidente del Comitato Regionale Lazio Marcello Pezzolla ha evidenziato come il confronto agonistico sia un momento fondamentale di crescita, mentre il Segretario Simone Caioli ha augurato agli atleti di vivere il campionato con entusiasmo e spirito sportivo.

Sessant’anni di storia, uno sguardo al futuro

Il 2026 è anche l’anno dei 60 anni della Federazione Italiana Taekwondo, un traguardo che racconta decenni di sport, formazione e crescita per intere generazioni di atleti. Ad Anzio saranno proprio i più giovani a raccoglierne il testimone, portando sul tatami non solo talento agonistico ma anche i valori che da sempre identificano la disciplina: rispetto, disciplina e senso di responsabilità.

Il programma di oggi e domani

Oggi, sabato 7 marzo, le gare si svolgono dalle 9 alle 13 con le categorie -45, -48, -51, -55, -59 kg maschili e -42, -44, -46, -49, -52 kg femminili. Le fasi finali sono in programma dalle 14 alle 17:30, seguite dalla cerimonia di premiazione. Domani, domenica 8 marzo, toccherà alle categorie più pesanti: -63, -68, -73, -78 e +78 kg maschili, -55, -59, -63, -68 e +68 kg femminili, con finali dalle 14 alle 16 e premiazioni a seguire. Entrambe le giornate sono trasmesse in diretta dalle ore 9 su Taekwondo Plus, canale della piattaforma OTT SportfaceTV.