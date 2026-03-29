Taekwondo, Campionato italiani cadetti: cinture nere, gli highlights delle gare

L’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, ha sancito un punto di svolta storico per le categorie giovanili della Federazione.

Taekwondo, Campionato italiani cadetti: i replay della giornata

Il dato relativo alle adesioni delinea uno scenario di crescita senza precedenti con la partecipazione di 569 atleti, un numero mai registrato in questa specifica fascia d’età. Tale affluenza non costituisce soltanto un successo organizzativo, ma si configura come la prova tangibile di un movimento in costante espansione in Italia.

Di seguito, la sintesi visiva dei momenti salienti e dei confronti più significativi che hanno caratterizzato le sessioni odierne in diretta su SportFace, che hanno visto impegnate le cinture nere.

CLICCA QUI PER RIVEDERE L’EVENTO TRASMESSO IN DIRETTA SU SPORTFACE TV

CAMPO 1

CAMPO 2

CAMPO 3

CAMPO 4

CAMPO 5

CAMPO 6