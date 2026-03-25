Taekwondo, campionati italiani cadetti: orario, fasi finali e dove vederle

I Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo 2026 si disputeranno a Busto Arsizio: tutte le informazioni e dove vedere le sfide

Busto Arsizio si prepara a ospitare i campionati italiani cadetti di Taekwondo per quanto riguarda l’anno 2026. Di sicuro, non mancheranno emozioni, spettacolo e strategia, ma soprattutto la voglia di primeggiare e battere gli avversari.

L’evento è organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) si svolgerà presso la E-Work Arena di Busto Arsizio e comprenderà Cadetti Cinture Rosse e Cadetti Cinture Nere. La competizione si disputerà su due giorni nel prossimo weekend, il 28 e il 29 marzo prossimo.

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Nella prima giornata si darà spazio alle Cinture Rosse, nella seconda alle Cinture Nere. L’evento sarà visibile su Sportface Tv in diretta streaming, come da link. Per le cinture rosse le qualificazioni si svolgeranno alle 8.30 di mattina, alle 14.15 ci saranno le fasi finali.

Le regole e i partecipanti per i campionati italiani cadetti di taekwondo

Per quanto riguarda le modalità di competizione, si seguirà il Regolamento World Taekwondo 2026, con formula a eliminazione diretta e sistema Best of 3.

Saranno in gara gli atleti cadetti nati negli anni 2012, 2013 e 2014, che verranno divisi in base alla categoria di peso maschili e femminili, dalla categoria -33 kg fino alla +65 kg per i maschi e dalla -29 kg fino alla +59 kg per le donne. I lottatori dovranno essere tesserati FITA nel 2026.

Come da consuetudine le operazioni di peso saranno effettuate il giorno prima delle competizioni. Tutto è pronto, dunque, e a Busto Arsizio i cadetti si giocheranno un pezzo importante del loro anno sportivo.