Taekwondo, campionati italiani cadetti cinture rosse: risultati e highlights

È una grande giornata per il taekwondo italiano: è andata in scena la prima giornata dedicata alle cinture rosse. I risultati

Un movimento in forte crescita, un’attenzione crescente e tanta passione. Il taekwondo italiano si conferma in ascesa e la prova è arrivata anche oggi con i campionati italiani cadetti.

Si tratta di un’edizione da record, con 569 atleti iscritti: non si era mai arrivati a toccare una cifra tanto elevata per quest’età. L’evento, in programma presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio, è articolato su due giorni, 28 e 29 marzo. Oggi era dedicato alle cinture rosse, domani sarà la volta delle cinture nere.

Di conseguenza, oggi sono stati assegnati i titoli di Campione e Campionessa Italiani in tutte le classi di peso. Per quanto riguarda gli uomini, Stefani Thomas (ASD Taekwondo Fenice) ha vinto nella -33 kg, Parascandola Ladonea Daniele Francesco (Squadra Mediterranea) nella -37 kg, Di Palo Nikolas (Olimpo Futurama Taekwondo ASD) nella -41 kg, Pollini Filippo (Yonghon APSSD) nella -45 kg.

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E ancora, hanno raggiunto il primo posto Signoretti Mattia (AM Taekwondo ASD) nella -49 kg, Rubino Giuseppe (ASD Champions Taekwondo Lo Iacono) nella -53 kg, Nunziati Davide (ASD Deva Taekwondo Team) nella -57 kg, Massaccesi Lorenzo (S.S. Lazio Taekwondo) nella -61 kg, Ricciardelli Orlando Raoul (ASD Accademia del Taekwondo) nella -65 kg ed Esposito Antonio (S.S.D. Life) nella +65 kg.

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Taekwondo, cinture rosse: le campionesse femminili

Passando alle categorie femminili, vittorie per Anita Di Grado (Taekwondo Ginko) nella -29 kg, Ginerva Ziglioli (Scuola Taekwondo Genova ASD) nella -33 kg, Aurora Capozzi (Centro TKD Foggia) nella -37 kg, Maria Celeste Pendinelli (Centro Taekwondo Ascanio) nella -41 kg, Lucilla Cardinale (ASD Taekwondo Fenice) nella -44 kg.

Salendo di peso, hanno vinto Anna Vittoria Custode ( ASD Olimpica Kumgang) nella -47 kg, Alisia Zamboni (Scuola Taekwondo Genova ASD) nella -51 kg, Alessandra Catanzaro (Centro Taekwondo Olimpico Club Lecce) nella -55 kg, Sara Steccato (Centro Taekwondo Arezzo) nella -59 kg e Beatrice Ventura (ASD Taekwondo Fenice) nella +59 kg.