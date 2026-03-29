Taekwondo, Busto Arsizio chiude il weekend tricolore: oggi tocca alle cinture nere, programma e come vederlo

I Campionati Italiani Cadetti di taewkwondo vivono oggi, 29 marzo, la loro seconda e ultima giornata alla E-Workm Arena di Busto Arsizio, sede scelta per un evento organizzato dalla FITA e articolato su due date: ieri spazio alle cinture rosse, oggi riflettori puntati sulle cinture nere. La manifestazione segue il regolamento World Taekwondo 2026, con formula a eliminazione diretta e sistema Best of 3, ed è riservata agli atleti nati nel 2012, 2013 e 2014, suddivisi nella varie categorie mid peso maschili e femminili.

Oggi il gran finale con le cinture nere

La domenica di Busto Arsizio è interamente dedicata alle cinture nere, chiamate a chiudere un fine settimana che rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’anno per il movimento giovanile italiano. Dopo la giornata inaugurale riservata alle rosse, il programma odierno assegna gli altri titoli nazionali della categoria cadetti, sempre sul tatami dell’E-Work Arena.

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L’intera manifestazione la si potrà seguire diretta streaming attraverso i nostri canali Sportface TV, dettaglio che permette di seguire da vicino una rassegna sempre più centrale per il vivaio azzurro.

I risultati di ieri: edizione da record e dieci titoli per parte

La giornata di ieri, dedicata alle cinture rosse, ha confermato la crescita del movimento: gli iscritti complessivi all’evento sono stati 569, cifra record per questa fascia d’età. In campo maschile hanno conquistato il titolo Thomas Stefani (-33 kg), Parascandola Ladonea Daniele Francesco (-37), Nikolas Di Palo (-41), Filippo Pollini (-45), Mattia Signoretti (-49), Giuseppe Rubino (-53), Davide Nunziati (-57), Lorenzo Massaccesi (-61), Orlando Raoul Ricciardelli (-65) e Antonio Esposito (+65).

Tra le ragazze, invece, vittorie per Anita Di Grado (-29), Ginerva Ziglioli (-33), Aurora Capozzi (-37), Maria Celeste Pendinelli (-41), Lucilla Cardinale (-44), Anna Vittoria Custode (-47), Alisia Zamboni (-51), Alessandra Catanzaro (-55), Sara Steccato (-59) e Beatrice Ventura (+59).