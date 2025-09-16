Terza giornata in Croazia con luci e ombre per gli azzurri: Honis lotta fino all’ultimo ma si ferma nei ripescaggi, Realbuto subito eliminato. Oggi spazio alla lotta femminile con due italiane in gara

Si è chiusa con un settimo posto la giornata di Benjamin Honis ai Mondiali di lotta in corso all’Arena Zagreb, in Croazia. L’azzurro della categoria 92 kg, impegnato nei ripescaggi, ha iniziato con una convincente vittoria sul turco Alperen Tokgoz (7-4), ma nel secondo turno si è arreso al kazako Kamil Kurugliyev. Una sconfitta dal sapore amaro: Honis ha condotto il match fino a 30 secondi dalla fine (3-0), salvo poi subire il recupero dell’avversario, che con un passaggio dietro e un’uscita dalla materassina allo scadere ha ribaltato il punteggio in 4-3, compresa la challenge persa dall’Italia.

Giornata negativa invece per Colin Realbuto (65 kg), sconfitto al primo turno dal belga Ayub Musaev e senza possibilità di accedere ai ripescaggi.

Da oggi spazio alla lotta femminile: sul tappeto saliranno Emanuela Liuzzi (50 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), pronte a giocarsi le proprie chance nelle eliminatorie.

Il programma dei prossimi giorni:

Mercoledì 17 : Campagna, Godino

Giovedì 18 : Dariozzi, Sotnikov

Venerdì 19: Kakhelashvili

Diretta streaming, sorteggi e risultati in tempo reale sono disponibili su uww.org