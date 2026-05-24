Europei U15 lotta olimpica, Italia protagonista a Samokov: oro per Mangano

Si chiudono con tre medaglie e risultati incoraggianti gli Europei U15 di lotta olimpica disputati a Samokov, in Bulgaria. Per l’Italia arrivano un oro, un argento e un bronzo, oltre a due quinti posti che confermano la crescita del movimento azzurro.
Si sono conclusi a Samokov i Campionati Europei U15 di lotta olimpica, appuntamento continentale arrivato subito dopo gli Europei U17 e capace di regalare ottimi segnali al movimento italiano.
La spedizione azzurra torna infatti dalla Bulgaria con un bilancio molto positivo: un titolo europeo, tre medaglie complessive e due quinti posti che confermano il buon momento della nazionale giovanile.
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Rebecca Mangano conquista il titolo europeo
A regalare la soddisfazione più grande all’Italia è stata Rebecca Mangano, capace di conquistare la medaglia d’oro nei 54 kg della lotta femminile.
L’azzurra ha completato un percorso impeccabile fino alla finale, dove ha superato la russa Soloveva laureandosi campionessa d’Europa di categoria.
Argento per Servedio, bronzo a Michelle Cecca
Medaglia d’argento invece per Davide Servedio nella greco romana 48 kg. L’azzurro è stato protagonista di una competizione di altissimo livello, fermandosi soltanto in finale contro il russo Tuaev.
Sul podio sale anche Michelle Cecca, bronzo nei 46 kg femminili dopo una prova solida e convincente.
Due quinti posti per Sedicina e Pasca
Da sottolineare inoltre i quinti posti conquistati da Nicola Sedicina nella greco romana e da Stella Pasca nella lotta femminile.
Entrambi gli azzurri hanno chiuso la propria avventura europea a un passo dalla medaglia, contribuendo comunque a un bilancio finale estremamente positivo per la spedizione italiana.