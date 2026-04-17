Europei di lotta 2026, l’Italia pronta a Tirana con 11 azzurri a caccia di medaglie

Dal 20 al 26 aprile la rassegna continentale seniores in Albania: obiettivo confermare i risultati delle ultime edizioni.

Riflettori puntati su Tirana dove, dal 20 al 26 aprile, si svolgeranno i Campionati Europei Seniores di Lotta. Le gare andranno in scena nella Sports Hall Feti Borova, all’interno dell’Olympic Park, con i migliori interpreti continentali delle tre discipline olimpiche: Greco-Romana, Lotta Femminile e Stile Libero.

L’Italia si presenta con una delegazione competitiva, determinata a confermare i buoni risultati ottenuti nelle ultime edizioni. Nel 2025, a Bratislava, arrivò infatti il bronzo di Aurora Russo nei 59 kg e il quinto posto di Enrica Rinaldi nei 76 kg.

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Il programma degli azzurri

Il percorso della Nazionale inizierà lunedì 20 aprile con la Greco-Romana, che vedrà impegnati:

Adalberto Minazzi (55 kg)

(55 kg) Giovanni Paolo Alessio (77 kg)

(77 kg) Danila Sotnikov (130 kg)

Martedì 21 aprile sarà la volta di:

Tommaso Bosi (60 kg)

(60 kg) Andrea Setti (67 kg)

(67 kg) Nikoloz Kakhelashvili (97 kg)

Da mercoledì 22 aprile spazio alla Lotta Femminile con:

Emanuela Liuzzi (50 kg)

(50 kg) Laura Godino (68 kg)

(68 kg) Enrica Rinaldi (76 kg)

Giovedì 23 aprile toccherà a:

Vincenza Amendola (72 kg)

Il fine settimana sarà dedicato allo Stile Libero maschile:

Venerdì 24 aprile: Benjamin Honis (97 kg)

(97 kg) Sabato 25 aprile: Simone Vincenzo Piroddu (61 kg) e Gabriele Niccolini (86 kg)

Le competizioni inizieranno ogni giorno alle 10.30.

Staff e delegazione

A guidare la spedizione tecnica saranno i coach Massimiliano Saglietti, Michele Liuzzi e Pietro Piscitelli. Nella delegazione italiana anche gli arbitri Angela Giuffrida e Salvatore Pernagallo, mentre il ruolo di capo delegazione sarà ricoperto dal consigliere federale Salvatore Finizio.

La rassegna continentale si concluderà domenica 26 aprile con l’assegnazione degli ultimi titoli dello stile libero e le cerimonie di premiazione.