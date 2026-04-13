Europei lotta 2026: i convocati dell’Italia per Tirana, assenti Chamizo e Conyedo

Dal 20 al 26 aprile in Albania il primo grande appuntamento internazionale della stagione: l’Italia si presenta con tredici atleti ma senza alcune delle sue stelle principali.
L’Italia verso gli Europei di Tirana
I Campionati Europei di lotta 2026 si svolgeranno a Tirana da lunedì 20 a domenica 26 aprile, primo grande evento internazionale della stagione per gli atleti del continente.
Sulle materassine della capitale albanese saranno assegnati complessivamente trenta titoli europei, equamente suddivisi tra stile libero, greco-romana e lotta femminile.
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I 13 azzurri iscritti alla competizione
Secondo le entry list provvisorie, l’Italia sarà rappresentata da tredici lottatori.
Nello stile libero maschile saranno impegnati:
- Simone Piroddu (61 kg)
- Gabriele Niccolini (86 kg)
- Benjamin Honis (97 kg)
Nella greco-romana scenderanno in pedana:
- Adalberto Minazzi (55 kg)
- Tommaso Bosi (60 kg)
- Andrea Setti (67 kg)
- Giovanni Alessio (77 kg)
- Nikoloz Kakhelashvili (97 kg)
- Danila Sotnikov (130 kg)
Per la lotta femminile difenderanno i colori azzurri:
- Emanuela Liuzzi (50 kg)
- Laura Godino (68 kg)
- Vincenza Amendola (72 kg)
- Enrica Rinaldi (76 kg)
Le assenze di rilievo nella squadra italiana
Non passano inosservate alcune assenze importanti tra le fila della Nazionale italiana.
Non figurano infatti nell’elenco provvisorio nomi di primo piano come Frank Chamizo, Abraham Conyedo e Aurora Russo, tutti protagonisti del panorama internazionale e punti di riferimento per il movimento tricolore.
Le entry list potranno comunque subire variazioni fino a tre giorni prima del sorteggio ufficiale.
Primo test internazionale della stagione
La rassegna continentale rappresenta un passaggio importante nel percorso degli atleti europei verso i principali appuntamenti del quadriennio olimpico.
L’Italia punta a ben figurare nonostante le assenze eccellenti, affidandosi a una squadra giovane e competitiva in tutte le discipline.