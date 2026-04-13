Karate, Premier League WKF Leshan: Maresca d’argento, bronzo per Martina e Ciani. Italia protagonista in Cina

Quinta giornata finale sulla terza tappa del circuito mondiale: Maresca si ferma in finale contro l’uzbeko Rashidov nei 67 kg, doppio bronzo con Martina negli 84 kg e Ciani nei +84 kg. Ferracuti e Sabatino fuori dal podio
Cala il sipario a Leshan, in Cina, sulla terza tappa 2026 della Premier League WKF. L’ultima giornata, interamente dedicata alle finali per le medaglie, ha visto gli azzurri assoluti protagonisti sui tatami cinesi, confermando l’altissimo livello della scuola italiana del karate in campo internazionale.
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Maresca d’argento: finale al vertice nei 67 kg
La prestazione di punta è stata quella di Luca Maresca. Il campione azzurro, dopo un percorso netto e convincente iniziato venerdì, ha raggiunto la finalissima dei 67 kg dove ha incontrato l’uzbeko Rashidov, cedendo la posta e conquistando una preziosa medaglia d’argento.
Doppio bronzo con Martina e Ciani
Ottime notizie anche dalle finali per il terzo posto. Michele Martina ha conquistato il bronzo negli 84 kg e Michele Ciani ha fatto altrettanto nei +84 kg, portando il bilancio complessivo della spedizione italiana a tre medaglie.
Ferracuti e Sabatino si fermano ai piedi del podio
Non sono riusciti a salire sul podio Clio Ferracuti nei +68 kg femminili e Christian Sabatino nei 60 kg, entrambi fermatisi alle soglie di un risultato che avrebbe potuto completare una giornata già ricca di soddisfazioni per i colori azzurri.
Il circuito prosegue: prossimo appuntamento decisivo per il ranking
Con la conclusione della tappa di Leshan, il circuito della Premier League WKF si prepara all’ultimo appuntamento stagionale, che sarà fondamentale per definire le posizioni finali del ranking mondiale.