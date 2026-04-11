Karate, Premier League Leshan: Maresca in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo

Ottima prova degli azzurri nella terza tappa del circuito mondiale WKF in Cina. Maresca punta al gradino più alto del podio nei 67 kg.

Maresca vola in finale nei 67 kg

Karate Premier League Leshan 2026 si apre con segnali positivi per l’Italia nella terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma.

Protagonista subito Luca Maresca, che ha conquistato l’accesso alla finale per l’oro nella categoria kumite 67 kg. L’azzurro ha chiuso al primo posto il round robin grazie alle vittorie su Shih Cheng-Chung (Taipei) e Abdurrahim Ozer Omer (Turchia), superando poi ai quarti il giordano Almasatfa e in semifinale il russo Iurik Ogannisian.

Domenica Maresca affronterà l’uzbeko Rashidov nella sfida decisiva per il titolo.

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Sabatino in finale per il bronzo

Percorso positivo anche per Christian Sabatino, impegnato nella categoria 60 kg. Il vicecampione italiano assoluto disputerà la finale per il bronzo contro il giordano Abdallah Hammad.

Sabatino ha vinto il proprio girone battendo il francese Tas e il turco Halici, prima di fermarsi ai quarti contro Nuri Kilic. Il successivo approdo in finale del turco ha però riaperto la strada del ripescaggio per l’azzurro.

Gli altri risultati degli italiani

Nelle altre categorie di giornata – kata femminile, kumite maschile 75 kg e kumite femminile 50 e 55 kg – gli italiani non sono riusciti a qualificarsi per le finali.

Tra questi Rosario Ruggiero ha vinto il proprio round robin nei 67 kg, fermandosi però ai quarti senza possibilità di accesso al ripescaggio.

Programma e orari delle finali

La competizione proseguirà con la seconda giornata di eliminatorie, che vedrà in gara il kata maschile e le restanti categorie di kumite: 61, 68 e +68 kg femminili, 84 e +84 kg maschili.

A causa del fuso orario, le gare iniziano alle 3:00 del mattino italiane nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica le finali prenderanno il via dalle 4:00. L’evento è trasmesso in diretta sul canale YouTube della WKF.