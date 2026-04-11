Karate, Premier League Leshan: Ferracuti, Martina e Ciani in finale per il bronzo. Domani cinque azzurri in gara

Seconda giornata in Cina con gli italiani protagonisti nel kumite. Ferracuti domina il girone nei +68 kg femminili, Martina supera lo scontro tutto italiano con Fiore negli 84 kg. Domenica anche Maresca in corsa per l’oro nei 67 kg. Finali live sul canale YouTube della WKF dalle 4:00

Si è conclusa la seconda giornata della terza tappa della Premier League WKF a Leshan, in Cina, interamente dedicata alle eliminatorie delle categorie pesanti e del kata maschile. Bilancio positivo per l’Italia: tre nuove finali conquistate, tutte per il bronzo, con gli azzurri protagonisti soprattutto nel kumite.

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Ferracuti perfetta nel girone, poi si ferma in semifinale

Nei +68 kg femminili, Clio Ferracuti ha dominato la fase a gironi con tre vittorie nette contro la tedesca Stamer, l’ungherese Fleischer e la svizzera Bonny. Ai quarti di finale ha superato di misura la spagnola Maria Torres Garcia (1-0), prima di fermarsi in semifinale contro la nepalese Arika Gurung in una sfida combattuta e tirata. Domani affronterà la slovena Maria Zibret Zala per il terzo gradino del podio.

Martina vince il derby italiano, poi cede in semifinale

Negli 84 kg maschili sarà Michele Martina a giocarsi il bronzo. Dopo aver regolato nettamente il turco Arslan e l’ucraino Toroshanko nel girone, ai quarti è andata in scena la sfida tutta italiana contro Matteo Fiore — replica della finale degli Assoluti 2026 — questa volta vinta da Martina. Il suo cammino si è fermato in semifinale contro il giordano Mohammad Aljafari (8-5). Domani l’avversario sarà lo statunitense Michael Molinaro.

Ciani ai quarti e poi in semifinale: bronzo alla portata

Nei +84 kg finale per il bronzo anche per Michele Ciani, grazie alle vittorie nel round robin contro il turco Gundog e l’azero Hasanov e al successo nei quarti sul bielorusso Ivan Kudzinau (4-2). In semifinale si è arreso al bosniaco Anes Bostandzic e domani sfiderà l’azero Asiman Gurbanli.

Non sono invece riusciti a raggiungere le finali gli italiani impegnati nel kata maschile e nel kumite femminile 61 e 68 kg.

Domani cinque azzurri in finale: Maresca punta l’oro

La giornata di domenica sarà interamente dedicata alle finali. Per l’Italia saranno cinque gli atleti in gara: Luca Maresca combatterà per l’oro nei 67 kg, mentre Christian Sabatino, Clio Ferracuti, Michele Martina e Michele Ciani saranno impegnati nelle rispettive finali per il bronzo. Visto il fuso orario con la Cina, le finali prenderanno il via alle 4:00 del mattino italiane e saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della WKF.