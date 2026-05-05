Karate, Ostia capitale tricolore: oltre 800 atleti ai Campionati Italiani U21 e Master

Dall’8 al 10 maggio il PalaPellicone ospita kata e kumite: numeri in crescita e sfide aperte per i titoli nazionali
Ostia pronta ad accogliere il karate italiano
Sarà il PalaPellicone il cuore del karate nazionale dall’8 al 10 maggio, quando andranno in scena i Campionati Italiani U21 e il Campionato Nazionale Master.
Un fine settimana intenso, dedicato alle discipline del kata e del kumite, che riporterà sul tatami centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.
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Numeri importanti per l’evento
A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, sono già oltre 550 gli atleti iscritti nella categoria Under 21, mentre nel settore Master si registrano circa 250 partecipanti.
Un totale che supera le 800 presenze e conferma la vitalità del movimento karate italiano.
Le squadre da battere
Nel panorama U21, le formazioni favorite per la conquista dei titoli sono:
- CAM D’Onofrio nel kata femminile
- Fiamme Oro nel kata maschile
- Champion Center Napoli nel kumite femminile
- Talarico Team nel kumite maschile
Categorie in gara
Per il kumite U21 sono previste le seguenti categorie:
- Maschili: -60, -67, -75, -84, +84 kg
- Femminili: -50, -55, -61, -68, +68 kg
Nel kumite Master, invece:
- Maschili: -67, -75, +75 kg
- Femminili: -61, +61 kg
Il programma
La manifestazione si svilupperà nell’arco di tre giornate:
- Venerdì 8 e sabato 9 maggio: spazio al kumite U21
- Domenica 10 maggio: kata U21 al mattino e, dalle ore 13, competizioni Master