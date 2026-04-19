Europei judo Tbilisi 2026: bronzo Tavano nei +78 kg, Italia chiude quarta con quattro medaglie

La friulana si impone per ippon sulla giovane estone Aktas dopo quasi tre minuti di golden score nei +78 kg. È il quarto bronzo europeo in carriera per la 23enne. Hershko vince il titolo, Tushishvili oro nei +100 kg maschili

Si chiude con un’altra medaglia la spedizione azzurra agli Europei di judo 2026 di Tbilisi. Dopo gli ori di Alice Bellandi nei -78 kg e Gennaro Pirelli nei -100 kg e il bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg, arriva anche il bronzo di Asya Tavano nella categoria +78 kg. L’Italia chiude la rassegna continentale con quattro medaglie complessive (due ori e due bronzi), piazzandosi quarta nel medagliere.

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Il quarto bronzo europeo in carriera

La 23enne friulana conferma la propria continuità ai massimi livelli: per Tavano è il quarto bronzo europeo in carriera, dopo i podi del 2022, 2023 e 2025. L’azzurra aveva subito la sconfitta ai quarti contro la croata Helena Vukovic, ma ha saputo reagire nei ripescaggi superando la connazionale Erica Simonetti e guadagnando così l’accesso alla finale per il terzo posto.

La vittoria per ippon dopo il golden score

Nella sfida decisiva Tavano ha avuto la meglio sulla giovane estone Emma-Melis Aktas, imponendosi per ippon con una tecnica di soffocamento dopo quasi tre minuti di golden score. Una vittoria di carattere e di tenuta mentale, degna conclusione di una rassegna continentale di alto livello per l’Italia.

Gli altri risultati della giornata

Il titolo europeo dei +78 kg è andato all’israeliana Raz Hershko, che ha superato in finale la francese Lea Fontaine. Nei pesi massimi maschili (+100 kg) oro al georgiano Guram Tushishvili davanti al ceco Lukas Krpalek.