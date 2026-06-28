Judo, Parlati bronzo al Grand Prix di Qingdao. Oggi ultima giornata di gare

Manuel Parlati conquista il terzo posto nei -81 kg al Grand Prix di Qingdao, superando nella finale per il bronzo Bright Maddaloni Nosa. A Praga oro per Fabrizio Esposito nei -73 kg. Oggi si chiudono le gare tra Cina e Repubblica Ceca, in streaming su Judo TV.

Il sabato del judo azzurro ha regalato risultati importanti tra il Grand Prix di Qingdao e l’Open di Praga. In Cina, Manuel Parlati ha conquistato il bronzo nei -81 kg, mentre in Repubblica Ceca è arrivato l’oro di Fabrizio Esposito nei -73 kg.

Oggi, domenica 28 giugno, è in programma l’ultima giornata di gare sia a Qingdao sia a Praga, con gli incontri da seguire in streaming su Judo TV.

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Parlati bronzo nei -81 kg al Grand Prix di Qingdao

Manuel Parlati, atleta delle Fiamme Oro, è salito sul terzo gradino del podio nei -81 kg al Grand Prix di Qingdao. L’azzurro ha aperto il proprio percorso superando Li della Cina, Zhubanazar del Kazakistan e Herkovic della Slovenia.

Ai quarti di finale si è poi arreso ad Heydarov dell’Azerbaigian, ma ha saputo ripartire nei recuperi battendo il finlandese Ilhanamaki. Nella finale per il bronzo Parlati ha avuto la meglio sul connazionale e compagno delle Fiamme Oro Bright Maddaloni Nosa, imponendosi per somma di shido.

Le parole di Manuel Parlati

Al termine della gara, Parlati ha commentato con soddisfazione il proprio podio: “Sono contento per come sia andata la gara, ero molto tranquillo e sono riuscito ad arrivare in fondo. È stata una finale molto dura e combattuta, io e Bright ci conosciamo benissimo, facciamo randori insieme sempre, siamo molto amici e compagni di allenamento e stanza nelle gare”.

Il judoka azzurro ha poi voluto ringraziare chi lo accompagna nel proprio percorso: “Ringrazio il mio gruppo sportivo, le Fiamme Oro Napoli, la Nippon Club e il centro AKTIS per la vicinanza e il supporto. Un ringraziamento particolare va ai miei tecnici, cioè anche la mia famiglia, al fisioterapista della Polizia di Stato Paolo De Simone, al mio mental coach Marco Pacifico e al dottor Francesco Nasti per la nutrizione”.

Bright Maddaloni Nosa ai piedi del podio

Anche Bright Maddaloni Nosa ha disputato una gara di valore. Il judoka delle Fiamme Oro ha ottenuto tre vittorie consecutive contro Abdelghany dell’Egitto, Casse del Belgio e Sukhoparov della Russia, prima di fermarsi in semifinale contro Tckaev dell’Azerbaigian.

Nella sfida tutta italiana per il bronzo è poi arrivata la sconfitta contro Parlati, al termine di un confronto combattuto e deciso per somma di shido.

Gli altri azzurri a Qingdao

Nei -73 kg si è fermato presto il percorso di Fabio Basile dell’Esercito, capace di vincere contro Green dell’Irlanda prima della sconfitta con Makhmadbekov degli Emirati Arabi Uniti, poi terzo di categoria.

Leonardo Valeriani delle Fiamme Gialle ha superato Ruebo della Germania, ma è stato battuto da Vardanian della Svezia.

Settimo posto nei -63 kg per Thauany David Capanni Dias dei Carabinieri, che ha ottenuto due vittorie contro Lin della Cina e Liluashvili della Russia, prima delle sconfitte con Oberan della Croazia e Fazliu del Kosovo.

Eliminazione al match d’esordio per Raffaelia Lelia Ciano dell’Asd Fitness Club Nuova Florida e Serena Ondei dei Carabinieri, battute rispettivamente da Zachova della Repubblica Ceca e Silva del Brasile.

Open di Praga, Esposito d’oro nei -73 kg

Nella prima giornata dell’Open di Praga è arrivata la medaglia d’oro di Fabrizio Esposito nei -73 kg. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha costruito il successo con quattro vittorie consecutive contro Iadov dell’Ucraina, Aharon di Israele, Barsheshet di Israele e Mirzayev dell’Azerbaigian.

Nella finale per l’oro, contro l’ucraino Khalidov, Esposito è riuscito a imporsi marcando un bell’ippon nel golden score.

Caleo quinta, Miceli e Sampino settimi

A Praga è arrivato anche il quinto posto di Irene Caleo dell’Akiyama Settimo nei -78 kg, fermata nella finale per il bronzo da Chayeb del Libano.

Settimo posto nei -66 kg per Mattia Miceli delle Fiamme Azzurre e Francesco Sampino delle Fiamme Gialle.

Oggi ultima giornata tra Qingdao e Praga

Il programma internazionale del judo si chiude oggi, domenica 28 giugno, con l’ultima giornata di gare al Grand Prix di Qingdao e all’Open di Praga. Gli incontri saranno visibili in streaming su Judo TV.