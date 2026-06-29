Judo Kata, assegnati a Ostia i titoli italiani 2026: 106 coppie al PalaPellicone

Il Campionato Italiano di Judo Kata 2026 ha incoronato i nuovi campioni tricolori nelle categorie Under 18, A2 e A1. La prova di Ostia è stata anche tappa decisiva verso i Mondiali di Sarajevo.

Il PalaPellicone di Ostia ha ospitato il Campionato Italiano di Judo Kata 2026, appuntamento che ha riunito 106 coppie provenienti da tutta Italia per l’assegnazione dei titoli tricolori nelle categorie Under 18, A2 e A1.

Nel corso della giornata si sono svolte anche la Finale Nazionale Under 15 e i trial di Koshiki no Kata e Itsutsu no Kata, in una manifestazione che ha confermato il buon livello del movimento italiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Under 18, i primi titoli della giornata

Il programma si è aperto con le prove della categoria Under 18. Nel Nage no Kata il titolo italiano è andato a Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni.

Nel Katame no Kata si sono imposte Irene Laurini ed Eva Diotallevi, mentre nel Ju no Kata il successo è stato conquistato da Michelangelo Lolli e Alessia Italia.

Categoria A2, i nuovi campioni italiani

Nella categoria A2, titolo nel Nage no Kata per Matteo Chiccoli e Michele Frigeri. Nel Katame no Kata la vittoria è andata a Giada Casetta e Francesco Piva.

Nel Ju no Kata si sono laureate campionesse italiane Martina Padalino e Ania De Palma, mentre nel Kime no Kata il successo è stato firmato da Stefano Valente e Marco Covelli.

Nel Kodokan Goshin Jutsu, infine, primo posto per Benedetta Mazzari e Chiara Signor.

A1, i titoli della massima serie nazionale

Nella categoria A1, la massima serie del kata nazionale, il titolo nel Nage no Kata è stato conquistato da Mauro Collini e Tommaso Rondinini.

Nel Katame no Kata successo per Andrea Fregnan e Pietro Corcioni, mentre nel Ju no Kata si sono imposti Giovanni Tarabelli e Angelica Tarabelli.

Nel Kime no Kata titolo a Enrico Tommasi e Yuri Ferretti, mentre nel Kodokan Goshin Jutsu la vittoria è andata a Marika Sato e Fabio Polo.

Finale Nazionale Under 15 e trial

In contemporanea si è disputata anche la Finale Nazionale Under 15, dedicata ai giovani atleti impegnati nel percorso del kata.

Nel Nage no Kata hanno vinto Vittoria Saldino e Francesca Carta. Nel Katame no Kata successo per Erika Lulashi e Francesca Marcuccio, mentre nel Ju no Kata si sono imposti Francesco Bracco e Luciano Bracco.

La manifestazione ha ospitato anche i trial delle specialità Koshiki no Kata e Itsutsu no Kata. Nel primo caso il successo è andato a Enrico Tommasi e Mauro Collini, mentre nell’Itsutsu no Kata si sono imposti Marika Sato e Fabio Polo.

Verso i Mondiali di Sarajevo

La Commissione Nazionale Kata ha sottolineato l’elevato livello tecnico espresso nel corso della competizione, insieme alla significativa partecipazione delle categorie giovanili e alla presenza di numerose coppie già protagoniste in campo internazionale.

Il Campionato Italiano di Ostia ha rappresentato anche un passaggio fondamentale in vista dei prossimi Campionati del Mondo di Kata, in programma a Sarajevo a fine settembre.

Con l’aggiornamento della Ranking List Nazionale saranno ufficializzate le convocazioni della squadra azzurra che prenderà parte alla rassegna iridata.

A livello nazionale, il secondo semestre dell’anno sarà invece dedicato al Campionato Italiano Kata a Squadre per Regioni.