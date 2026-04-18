Judo, Italia senza medaglie a Tbilisi nella terza giornata

Giornata difficile per la squadra italiana: tutti fuori prima dei quarti di finale. Domani le ultime chance.

Giornata senza medaglie per l’Italia nella terza giornata del torneo di judo internazionale di Tbilisi. I cinque azzurri impegnati sul tatami georgiano hanno superato quasi tutti il primo incontro, fermandosi però al turno successivo senza riuscire a raggiungere i quarti di finale.

Nei -81 kg Antonio Esposito (Fiamme Azzurre) ha battuto l’israeliano Bibitko prima di cedere all’ucraino Svidrak. Stesso percorso per Leonardo Casaglia (Carabinieri), vittorioso contro Vitkauskas ma eliminato dal finlandese Ihanamaki.

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Nei -70 kg doppia eliminazione per le azzurre: Giorgia Stangherlin ha superato Tsimko prima di arrendersi alla francese Auchecorne, mentre Irene Pedrotti ha battuto Gulbani ma si è fermata contro la russa Taimazova dopo un match combattuto.

Stop immediato invece per Kenny Komi Bedel (Fiamme Oro), eliminato al primo turno nei -90 kg dal campione olimpico in carica Lasha Bekauri.

Dal team italiano emerge rammarico per alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti in diversi incontri, che hanno impedito agli azzurri di proseguire il cammino nella competizione.

Domani l’ultima giornata

L’Italia tornerà sul tatami per l’ultima giornata di gare con Gennaro Pirelli nei -100 kg, Alice Bellandi nei -78 kg e Erica Simonetti e Asya Tavano nei +78 kg.

Le gare saranno disponibili in streaming sulla piattaforma judo.tv.