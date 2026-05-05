Judo, Italia al Grand Slam di Astana: 20 azzurri in gara dopo Dushanbe

Dal Kazakistan nuova tappa del World Tour dall’8 al 10 maggio: convocati tra conferme e ritorni
Gli azzurri tornano sul tatami internazionale
Dopo il positivo risultato ottenuto a Dushanbe, la Nazionale italiana di judo è pronta a tornare protagonista nel circuito mondiale. Prossima tappa il Grand Slam di Astana, in Astana, in programma dall’8 al 10 maggio 2026.
Un appuntamento importante del World Tour che vedrà impegnata una delegazione azzurra ampia e competitiva.
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Le atlete convocate
Nel settore femminile saranno in gara:
- -48 kg: Giulia Ghiglione (Esercito), Francesca Milani (Fiamme Oro)
- -52 kg: Gaia Stella (Fiamme Gialle), Ilaria Finestrone (Judo Team Iacovazzi)
- -57 kg: Veronica Toniolo (Esercito), Michela Terranova (Carabinieri)
- -70 kg: Giorgia Stangherlin (Carabinieri)
- +78 kg: Erica Simonetti (Esercito), Tiziana Marini (Akiyama Settimo)
Gli uomini in gara
Nel tabellone maschile difenderanno i colori italiani:
- -60 kg: Biagio D’Angelo (Fiamme Oro), Andrea Carlino (Esercito)
- -66 kg: Matteo Piras (Esercito), Alessio De Luca (Esercito)
- -73 kg: Fabrizio Esposito (Fiamme Azzurre), Fabio Basile (Esercito)
- -81 kg: Bright Maddaloni Nosa (Fiamme Oro), Manuel Parlati (Fiamme Oro)
- -90 kg: Christian Parlati (Fiamme Oro), Kenny Komi Bedel (Fiamme Oro)
Sorteggi e copertura dell’evento
I sorteggi del torneo saranno disponibili a partire dal 7 maggio, mentre tutte le gare potranno essere seguite in diretta streaming sulla piattaforma judo.tv.