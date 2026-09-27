Europei: la Polonia batte la Francia 3-1, è rivincita olimpica

Troppa Polonia per una buona Francia. I polacchi hanno superato i transalpini ad Assago, confermandosi sul trono continentale.

Il trionfo di Grbic e la delusione di Giani

La Polonia ha sconfitto la Francia 3-1, con i punteggi di 31-29, 25-19, 20-25 e 25-16, prendendosi una meritata rivincita olimpica sul campo di Milano.

I ragazzi di Nikola Grbic hanno convinto in pieno, ma il primo set è stato un’autentica battaglia. I francesi hanno avuto due palle set sul 24-23 e 25-24, arrivando a esultare per un errore avversario prima che il video-check annullasse tutto segnalando una netta invasione a rete. La Polonia ha sfruttato l’occasione chiudendo con un solido muro di Leon. I biancorossi hanno poi dominato il secondo parziale e accusato il rientro francese nel terzo, per poi archiviare definitivamente la pratica nel quarto.

Sugli scudi l’opposto Boladz che ha messo a referto 16 punti, mentre Leon ne ha aggiunti 13 prima del cambio. Dall’altra parte non sono bastati i 20 punti firmati da Henno e i 18 di Faure.

Per Andrea Giani si chiude una serata amara: il tecnico ha perso la terza finale europea alla guida di tre nazionali differenti. Grazie a questo successo, la formazione polacca ha anche blindato l’accesso per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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Leon migliore in campo, la formazione ideale

Wilfredo Leon ha vinto il premio di miglior giocatore, trascinando i suoi al terzo titolo europeo della storia. Lo schiacciatore guida la formazione ideale del torneo insieme ai compagni Lemanski, Jakubiszak e al libero Popiwczak. Per la Francia entrano tra i migliori Brizard e Faure, affiancati dal finlandese Marttila.

Proprio la Finlandia aveva interrotto bruscamente le speranze azzurre, eliminando l’Italia ai quarti di finale in un torneo iniziato con ben altre ambizioni. La Nazionale finlandese è tra le sorprese della competizione.

Il premio per il miglior allenatore è andato senza discussioni a Grbic, artefice di una gestione perfetta di tutto il torneo fino alla finale, dominata dai favoriti che portano a casa, con merito aggiungiamo noi, la competizione.