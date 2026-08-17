Judo, Grand Prix di Lima: Trionfo Italia con 8 podi e 2 ori

Si conclude con un bilancio eccezionale per l’Italia la tre giorni del Grand Prix di judo a Lima, in Perù. La spedizione azzurra porta a casa otto medaglie complessive, tra cui spiccano due ori.

Derby azzurro nei -100 kg

La terza e ultima giornata di gare ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. La gara più attesa, quella dei -100 kg, ha visto confrontarsi in finale due italiani: Gennaro Pirelli e Daniele Accogli.

Pirelli aveva raggiunto l’atto conclusivo superando l’argentino Ivo Dargoltz, ribaltando un iniziale svantaggio e chiudendo per waza-ari-awasete-ippon. Successivamente, aveva avuto la meglio sul brasiliano Giovani Ferreira per tre shido.

Daniele Accogli, invece, aveva superato nell’ordine l’australiano Axel Nightingale, il guatemalteco William Perez e il giapponese Yuta Kasai. La finale tutta tricolore ha visto prevalere Pirelli.

A decidere l’incontro è stata una presa irregolare sanzionata ad Accogli. Per il judoka napoletano arriva così il primo trionfo in un Grand Prix. La vittoria in Sudamerica rappresenta anche il terzo acuto stagionale per lui, dopo i successi ottenuti agli Europei e al Grand Slam di Ulaanbaatar. Il torneo peruviano, nona tappa del circuito maggiore, metteva in palio fino a 700 punti per il ranking mondiale e 350 per la corsa alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le medaglie per l’Italia: il totale

Le altre due medaglie di giornata portano la firma di Asya Tavano e Kenny Komi Bedel. Nella categoria +78 kg, Tavano è salita sul secondo gradino del podio. Dopo aver superato l’argentina Amanda Bredeston e la venezuelana Karen Leon, l’azzurra è stata sconfitta in finale dalla brasiliana Beatriz Souza per waza-ari/ippon.

Nei -90 kg, invece, Kenny Komi Bedel ha conquistato il terzo posto. Il judoka ha iniziato il suo percorso battendo il finlandese Arthur Kanevets, ma ha poi perso nei quarti contro il brasiliano Guilherme Schimidt.

Bedel si è però riscattato nei ripescaggi, eliminando prima il francese Aleksa Mitrovic e poi il bielorusso Yahor Varapeyeu, guadagnandosi così un posto sul podio.

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