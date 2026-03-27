Judo, Finale A2 del Campionato Italiano Juniores a Bari: 514 atleti al Palaghiaccio “Di Palma” il 28 e 29 marzo

Sabato le categorie maschili, domenica quelle femminili. I primi sei classificati per ogni categoria di peso staccheranno il pass per la Finale A1. Organizza il Judo Team Iacovazzi con FIJLKAM Puglia. Ingresso libero

Il Palaghiaccio “Di Palma” di Bari ospita sabato 28 e domenica 29 marzo la Finale A2 del Campionato Italiano Juniores di judo, appuntamento dedicato agli atleti Under 21. Sono 514 i judoka iscritti alla competizione, accompagnati da circa 270 tecnici, per un fine settimana che mette in palio l’accesso alla fase più prestigiosa del torneo nazionale. La manifestazione è organizzata dal Judo Team Iacovazzi in collaborazione con la FIJLKAM — Comitato Regionale Puglia. L’ingresso è libero.

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Come funziona la qualificazione alla Finale A1

Alla Finale A2 partecipano gli atleti qualificati attraverso la Ranking List nazionale e quelli provenienti dalle fasi regionali di qualificazione. I primi sei classificati di ogni categoria di peso — dal primo ai quinti ex aequo — conquisteranno l’accesso alla Finale A1, riservata ai migliori judoka della categoria.

Il programma delle gare

Le gare prendono il via alle 9.00 in entrambe le giornate: sabato 28 marzo sono in programma le categorie maschili, domenica 29 marzo toccherà alle categorie femminili.