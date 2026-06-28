Judo, Europei Cadetti: venti azzurrini a Gran Canaria, da domani si assegnano i titoli continentali

La Nazionale italiana Cadetti è partita ieri alla volta della Spagna per i Campionati Europei in programma dal 29 giugno al 1° luglio. Venti gli azzurrini convocati per una rassegna fondamentale nel percorso di crescita internazionale.

La squadra italiana Cadetti è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della stagione. I venti azzurrini convocati per i Campionati Europei Cadetti di judo hanno lasciato l’Italia ieri mattina alla volta di Gran Canaria, in Spagna, dove da domani, lunedì 29 giugno, comincerà la rassegna continentale.

La competizione si svolgerà fino a mercoledì 1° luglio e metterà in palio sedici titoli europei. L’Italia si presenta con una delegazione ampia e competitiva, chiamata a confrontarsi con i migliori giovani talenti del panorama internazionale.

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La squadra italiana per gli Europei Cadetti

La rappresentativa azzurra sarà composta da dieci ragazze e dieci ragazzi.

Nel settore femminile sono state convocate Aurora Ferro del Judo Mandraccio e Sofia Longo della Judoka Riccionese nei -44 kg, Ludovica Storione del Kumiai SSD e Aurora Montalbano del Judo Virtus nei -48 kg, Matilda Marriello dell’Accademia Torino nei -52 kg, Giulia Dolza del Judo Le Sorgive nei -57 kg, Valeria Giordano del Banzai Cortina nei -63 kg, Ginevra Margherita Cafaro del Judo Iacovazzi e Clara Fagiano dell’Akiyama Settimo nei -70 kg, ed Elisa Palermo del Kumiai SSD nei +70 kg.

Tra i ragazzi, spazio a Ismael Mehabra dell’Akiyama Settimo e Massimo Martinelli della Meloni Academy nei -50 kg, Bruno De Denaro dello Yama Arashi Udine e Luca Martini dell’Akiyama Settimo nei -55 kg, Federico Cena dell’Akiyama Settimo e Gabriele Carabotto del Kumiai SSD nei -60 kg, Andrea Ciuffreda dell’Akiyama Settimo nei -66 kg, Cristian Parisi dell’Akiyama Settimo nei -81 kg, Nicolò Signorini del Ronin Kai Verona nei -90 kg e Federico Labate dell’Akiyama Settimo nei +90 kg.

Lo staff azzurro a Gran Canaria

Gli azzurrini saranno accompagnati dai tecnici Massimiliano Pasca, Michele Iacovazzi e Anaysi Hernandez, dal team manager Vito Zocco e dal consigliere federale Giuseppe Maddaloni.

C’è entusiasmo nelle parole del coordinatore della classe cadetti, Massimiliano Pasca: “È una squadra giovane, supportata da atleti che hanno già avuto esperienze continentali lo scorso anno e che siamo sicuri riusciranno a motivare i compagni. Siamo ottimisti per la qualità dei ragazzi, che sicuramente daranno il massimo durante la competizione. Come sempre, forza azzurri”.

Il programma degli Europei Cadetti

La rassegna continentale scatterà domani, lunedì 29 giugno, con le prime categorie femminili e maschili. Martedì 30 giugno spazio alla seconda giornata, mentre mercoledì 1° luglio si chiuderà il programma con le categorie più pesanti.

Lunedì 29 giugno

Categorie -40, -44, -48 femminili e -50, -55, -60 maschili

Martedì 30 giugno

Categorie -52, -57, -63 femminili e -66, -73 maschili

Mercoledì 1° luglio

Categorie -70, +70 femminili e -81, -90, +90 maschili