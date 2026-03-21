Judo, European Cup di Riga: Valeriani d’oro nei -73 kg con cinque ippon, bronzo per Andreini nei -60 kg

Il judoka delle Fiamme Gialle domina il tabellone senza cedere un punto. Bosis quinto, Maddaloni settima, eliminato all’esordio Pelligra
Leonardo Valeriani firma una prestazione di altissimo livello alla European Cup Seniores di Riga. Il judoka delle Fiamme Gialle conquista la medaglia d’oro nei -73 kg con una gara praticamente perfetta: cinque match disputati, cinque vittorie per ippon. Nell’ordine Valeriani ha superato il tedesco Ruebo, il georgiano Niniashvili, il bulgaro Hristov, lo spagnolo Shuhalieiev e il finlandese Olin, senza mai concedere nulla agli avversari.
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Bronzo per Andreini, quinto Rea nei -60 kg
Pietro Andreini dell’Aeronautica Militare sale sul terzo gradino del podio nei -60 kg. Il percorso dell’azzurro passa per le vittorie sull’ucraino Klepinin e sull’olandese Walinga, prima della sconfitta in semifinale contro l’ucraino Tupytskyi. Nella finale per il bronzo Andreini ha la meglio sul connazionale Diego Rea delle Fiamme Azzurre, che chiude quinto.
Gli altri risultati azzurri
Nei -73 kg Federico Bosis della Polisportiva Besanese si ferma ai piedi del podio: il quinto posto arriva dopo la sconfitta contro il moldavo Croitoru nel match per il bronzo. Nei -81 kg Vincenzo Pelligra delle Fiamme Azzurre viene eliminato all’esordio dal kazako Narkulov. Nei -70 kg Serena Maddaloni delle Fiamme Oro chiude settima, non riuscendo a superare la lettone Ponomarjova negli incontri di ripescaggio.