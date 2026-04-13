Judo, European Cup Junior di Lignano Sabbiadoro: Italia in vetta al medagliere con tre ori. Russo d’argento negli 81 kg

Circa 600 atleti di 28 nazioni in due giornate di gara intensa. Gli azzurri dominano il medagliere grazie ai tre ori di ieri e all’argento di Russo oggi. Fantauzzo: “Segnali davvero positivi, questo gruppo Under 21 cresce nella direzione giusta”
Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro la European Cup Junior di Judo, manifestazione che ha radunato circa 600 atleti in rappresentanza di 28 nazioni per due giornate di gara ad alta intensità. L’organizzazione del Judo Kuroki Tarcento, in piena sinergia con la Federazione, ha garantito ancora una volta la perfetta riuscita dell’evento.
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L’Italia in vetta al medagliere
Gli azzurri hanno chiuso al primo posto nel medagliere, grazie ai tre ori conquistati nella prima giornata e arricchiti oggi da una significativa medaglia d’argento e da diversi piazzamenti nelle categorie inferiori.
Russo d’argento negli 81 kg
Il risultato di punta della seconda giornata è stato quello di Edoardo Michele Russo (Asd Centro), che nei -81 kg ha condotto la gara con determinazione fino alla finale, dove si è arreso al kazako Balgabay nelle fasi iniziali dell’incontro, conquistando comunque un prezioso argento. Ai piedi del podio si sono fermate Chiara Cesana (Ronin Monza) e Alice Martellacci (Kodokan Chieti).
Le voci della manifestazione
Grande soddisfazione per il M° Stefano Stefanel: “Abbiamo concluso un’edizione veramente straordinaria e le belle vittorie di Italia e Giappone testimoniano la forza del nostro movimento judoistico e l’internazionalità del nostro Trofeo. In questa edizione abbiamo affrontato sfide nuove che metteremo a punto per il futuro. Un grazie agli oltre 120 volontari cui questo successo organizzativo deve essere dedicato.”
Entusiasta anche il Coordinatore U21 Fabrizio Fantauzzo: “Questo weekend ha dato segnali davvero positivi. Il livello della gara era sicuramente elevato, vista anche la partecipazione di squadre nazionali straniere molto competitive, ma i nostri ragazzi hanno risposto bene, mostrando carattere e sensibilità tecnica sul tatami. Il judo italiano ancora una volta dimostra di essere in ottima salute e questo gruppo Under 21 sta crescendo nella direzione giusta. Da domani si torna subito al lavoro qui al Training Camp. Complimenti a tutti i medagliati e anche a coloro che hanno soltanto rinviato l’appuntamento con il podio.”