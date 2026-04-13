Judo, European Cup Junior di Lignano Sabbiadoro: Italia in vetta al medagliere con tre ori. Russo d’argento negli 81 kg

Entusiasta anche il Coordinatore U21 Fabrizio Fantauzzo: “Questo weekend ha dato segnali davvero positivi. Il livello della gara era sicuramente elevato, vista anche la partecipazione di squadre nazionali straniere molto competitive, ma i nostri ragazzi hanno risposto bene, mostrando carattere e sensibilità tecnica sul tatami. Il judo italiano ancora una volta dimostra di essere in ottima salute e questo gruppo Under 21 sta crescendo nella direzione giusta. Da domani si torna subito al lavoro qui al Training Camp. Complimenti a tutti i medagliati e anche a coloro che hanno soltanto rinviato l’appuntamento con il podio.”