Judo, Cadetti: Aurora Ferro è la nuova campionessa europea! Le altre medaglie azzurre

La prima giornata degli Europei Cadetti di Judo ha incoronato una grandissima Aurora Ferro. Come sono andate le cose per gli Azzurri

Si apre nel migliore dei modi la spedizione azzurra ai Campionati Europei Cadetti di judo 2026 in corso a Gran Canaria. L’Italia ha chiuso la prima giornata con un bottino di tre medaglie, arrivando al secondo posto nel medagliere provvisorio alle spalle dell’Azerbaigian.

La protagonista assoluta è Aurora Ferro. La diciassettenne romana, già medagliata agli Europei 2024 e ai Mondiali 2025, ha finalmente centrato il titolo nella categoria fino a 44 kg. Favorita della vigilia, la giovane atleta capitolina ha dominato il tatami vincendo tre incontri su quattro per punteggio tecnico.

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Nell’atto finale ha dovuto soffrire fino al Golden Score, per poi chiudere con un netto ippon sulla turca Yagmur Yilmazturk e conquistare il primo oro della carriera in un grande evento internazionale. Epilogo agrodolce, invece, per Luca Martini. Il giovane azzurro ha disputato un percorso straordinario nei -55 kg, arrendendosi solo in finale al francese Jules Back e portando a casa una prestigiosa medaglia d’argento.

La prima giornata dell’Italia agli Europei Cadetti di Judo

Completa il quadro di una giornata storica per il judo giovanile italiano il bronzo conquistato da Ismael Mehabra nella categoria fino a 50 kg.

Da segnalare, infine, gli ottimi quinti posti ottenuti da Sofia Longo nei -44 kg e da Aurora Montalbano nei -48 kg, entrambe fermate solo dalla finale di consolazione. Un vero inizio di rassegna continentale che fa davvero ben sperare per il futuro del movimento azzurro, capace di sfornare talenti pronti a lottare ad altissimi livelli fin dalla loro giovanissima età.