Europei, l’Italia schiera 18 atleti: è caccia al record

Tbilisi è pronta per diventare la capitale europea del judo. Dal 16 al 19 aprile, l’Olympic Sport Palace della capitale georgiana vedrà svolgersi i Campionati Europei 2026, un evento che quest’anno vanta numeri da record e un valore tecnico assoluto.

Europei di Judo, le speranze italiane

Sul tatami georgiano si troveranno l’uno di fronte all’altro i migliori in circolazione: sono già annunciati in gara 8 campioni olimpici, 33 medagliati olimpici, 21 campioni del mondo e 34 atleti che hanno già conquistato il titolo continentale.

L’Italia si presenta all’appuntamento con una compagine di altissimo profilo composta da 18 atleti (9 uomini e 9 donne). L’attenzione sarà volta in particolare su Alice Bellandi (-78 kg), che andrà a Tbilisi per tentare lo storico Triplete con la conquista del titolo europeo, dopo aver centrato gli altri due trofei più importanti del circuito. Tra le novità, il ritorno di Fabio Basile nei -73 kg in sostituzione dell’infortunato Manuel Lombardo.

“Ci presentiamo a Tbilisi con le squadre maschile e femminile al completo“, ha commentato il Direttore Tecnico Raffaele Toniolo, “a causa di alcuni infortuni mancheranno dei Top Player, ma saranno sostituiti da atleti che sapranno performare al meglio. Sarà un Europeo difficile, senza punti olimpici in palio (la corsa ripartirà a giugno in Mongolia), ma stimolante. Le 8 medaglie individuali del 2025 sono un record storico difficile da battere, ma i nostri 18 azzurri sapranno farsi valere“.

La squadra azzurra

Donne: Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Alice Bellandi (78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Erica Simonetti (+78 kg).

Uomini: Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Fabio Basile (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Leonardo Casaglia (81 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).

Il programma delle gare