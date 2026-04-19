Europei judo Tbilisi 2026: Pirelli oro nei -100 kg, doppio trionfo azzurro con Bellandi

Il judoka partenopeo ha disputato una gara di altissimo livello sin dalle eliminatorie del mattino, collezionando quattro successi consecutivi per punteggio tecnico prima di approdare alla finalissima. Nell’atto conclusivo ha fatto valere la sua maggiore intraprendenza, provando un numero superiore di attacchi rispetto all’avversario neerlandese e imponendosi al golden score per somma di sanzioni.