Europei judo Tbilisi 2026: Pirelli oro nei -100 kg, doppio trionfo azzurro con Bellandi

Il 25enne batte in finale l’olandese Catharina e sale per la prima volta sul trono continentale. Doppio oro azzurro a Tbilisi nella giornata conclusiva: prima Bellandi nei -78 kg, poi il colpaccio del campano. Giuffrida aveva già conquistato il bronzo nei -52 kg
Napoli sul tetto d’Europa. Gennaro Pirelli conquista la medaglia d’oro ai Campionati Europei di judo 2026 di Tbilisi nella categoria -100 kg, battendo in finale l’olandese Simeon Catharina al golden score per somma di sanzioni. Per il 25enne napoletano è il primo titolo continentale in carriera, arrivato dopo due bronzi nelle ultime due edizioni degli Europei.
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Un oro che vale doppio
Il trionfo di Pirelli chiude una giornata storica per il judo azzurro: pochi minuti prima era salita sul gradino più alto del podio anche Alice Bellandi nei -78 kg, regalando all’Italia un doppio oro ravvicinato nella giornata conclusiva della rassegna georgiana. Un epilogo clamoroso per una spedizione che nelle prime tre giornate aveva raccolto l’unico acuto grazie al bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg.
La gara di Pirelli: quattro vittorie e poi la finale
Il judoka partenopeo ha disputato una gara di altissimo livello sin dalle eliminatorie del mattino, collezionando quattro successi consecutivi per punteggio tecnico prima di approdare alla finalissima. Nell’atto conclusivo ha fatto valere la sua maggiore intraprendenza, provando un numero superiore di attacchi rispetto all’avversario neerlandese e imponendosi al golden score per somma di sanzioni.