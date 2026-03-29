Europei judo 2026 Tbilisi: convocati Italia, obiettivi e calendario. Scutto, Bellandi e Parlati i big azzurri

Dal 16 al 19 aprile la capitale georgiana ospita i Campionati Europei individuali: gli azzurri puntano a migliorare il bottino di Podgorica, con un team ricco di medagliati olimpici e mondiali.

L’Italia del judo guarda con fiducia agli Europei di Tbilisi

La nazionale italiana di judo si prepara a uno dei momenti più importanti della stagione. Dal 16 al 19 aprile 2026 saranno infatti di scena a Tbilisi i Campionati Europei individuali, appuntamento di primo piano per il movimento continentale. La squadra azzurra arriva con ambizioni elevate, dopo aver conquistato nove medaglie complessive nell’edizione precedente degli Europei assoluti di Podgorica, risultato arricchito anche dalla competizione a squadre.

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Il traguardo è aumentare i titoli individuali

L’obiettivo ideale resta avvicinare il numero complessivo di podi ottenuto un anno fa, ma l’attenzione è concentrata soprattutto sui risultati individuali. A Podgorica l’unico oro personale arrivò grazie a Christian Parlati nella categoria dei -90 kg. Il campione in carica sarà presente anche a Tbilisi, con l’intenzione di confermarsi al vertice europeo, ma il gruppo italiano si presenta con diverse possibilità di medaglia.

Squadra maschile tra esperienza e nuovi talenti

Nel settore maschile la selezione unisce atleti affermati e profili emergenti. Andrea Carlino sarà impegnato nei -60 kg, mentre nei -66 kg combatteranno Valerio Accogli ed Elios Manzi. Nei -73 kg scenderanno sul tatami Manuel Lombardo, argento mondiale 2023, e Leonardo Valeriani. Antonio Esposito rappresenterà l’Italia negli -81 kg. Nei -90 kg, oltre a Christian Parlati, sarà in gara anche Kenny Komi Bedel. Completa il gruppo Gennaro Pirelli nella categoria dei -100 kg.

Il team femminile guida le ambizioni azzurre

Grande qualità anche nel settore femminile, con atlete di primo piano nel panorama internazionale. Assunta Scutto, campionessa mondiale nei 48 kg, sarà uno dei punti di riferimento della spedizione. Nei 52 kg gareggerà Odette Giuffrida, plurimedagliata olimpica, mentre Veronica Toniolo sarà impegnata nei 57 kg. Carlotta Avanzato combatterà nei 63 kg, Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei 70 kg. Attenzione anche ad Alice Bellandi, campionessa olimpica e mondiale in carica nei 78 kg. Nella categoria oltre i 78 kg saranno presenti Erica Simonetti e Asya Tavano.

Un passaggio importante verso il percorso olimpico

L’appuntamento di Tbilisi rientra nel calendario dell’IJF World Tour e assume particolare rilevanza in vista del prossimo ciclo olimpico. Il periodo ufficiale di qualificazione per Los Angeles 2028 inizierà il 15 giugno e ogni risultato potrà avere un peso significativo per il ranking internazionale e per il futuro degli atleti azzurri.

I convocati dell’Italia

Donne:

Assunta Scutto (48 kg)

Odette Giuffrida (52 kg)

Veronica Toniolo (57 kg)

Carlotta Avanzato (63 kg)

Irene Pedrotti (70 kg)

Giorgia Stangherlin (70 kg)

Alice Bellandi (78 kg)

Erica Simonetti (+78 kg)

Asya Tavano (+78 kg)

Uomini:

Andrea Carlino (60 kg)

Valerio Accogli (66 kg)

Elios Manzi (66 kg)

Manuel Lombardo (73 kg)

Leonardo Valeriani (73 kg)

Antonio Esposito (81 kg)

Christian Parlati (90 kg)

Kenny Komi Bedel (90 kg)

Gennaro Pirelli (100 kg)