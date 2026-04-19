Europei judo 2026, Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi: Tavano per il bronzo

L’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia.

Grande Italia nell’ultima giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi. La spedizione azzurra conquista due finali per la medaglia d’oro con Alice Bellandi nei -78 kg femminili e Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili, mentre Asya Tavano resta in corsa per il bronzo nei +78 kg.

Una giornata importante per il judo italiano, che conferma le ambizioni della vigilia nella categoria dei pesi massimi.

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Bellandi a caccia dell’ultimo titolo mancante

Per Bellandi, oro olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo 2025, l’alloro europeo rappresenta l’unico grande titolo ancora assente in un palmarès già prestigioso.

La judoka bresciana ha dominato il proprio percorso: successo rapido all’esordio contro la britannica Shelley Ludford con waza-ari-awasete-ippon, quindi vittoria nei quarti contro la russa Aleksandra Babintseva grazie a due yuko. In semifinale Bellandi ha gestito con lucidità il match contro la francese Kaila Issoufi, trovando lo yuko decisivo nelle fasi finali.

In finale affronterà la britannica Emma Reid, numero cinque del ranking mondiale e già medaglia iridata.

Pirelli convincente nei -100 kg

Percorso solido anche per Pirelli, protagonista di una gara di grande autorità. Il campano ha superato il montenegrino Danilo Pantic per ippon, quindi il polacco Piotr Kuczera con waza-ari-awasete-ippon. In semifinale ha avuto la meglio sullo svizzero Daniel Eich al Golden Score e successivamente sul russo Niyaz Bilalov, conquistando l’accesso alla finale.

Per l’oro dovrà vedersela con l’olandese Simeon Catharina, bronzo europeo nel 2025.

Tavano si gioca il bronzo

Nei +78 kg Asya Tavano ha superato il derby azzurro nei ripescaggi contro Erica Simonetti, imponendosi grazie ai tre shido inflitti alla connazionale. La judoka italiana affronterà l’estone Emma-Melis Aktas nella finale per il bronzo.

Il Final Block è in programma dalle ore 14 italiane, con l’Italia pronta a chiudere in grande stile la rassegna continentale.