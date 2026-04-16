Europei di judo, bronzo per Odette Giuffrida: l’azzurra torna sul podio continentale

La capitana dell’Italia conquista la medaglia nei -52 kg a Tbilisi. Eliminati agli ottavi Carlino, Accogli, Manzi e Scutto.

Arriva una medaglia importante per l’Italia nella prima giornata degli Europei di judo in corso a Tbilisi. Protagonista ancora una volta Odette Giuffrida, che conquista il bronzo nella categoria -52 kg, tornando sul podio continentale dopo l’argento ottenuto nel 2025.

La judoka delle Esercito Italiano conferma il suo straordinario rendimento nelle competizioni europee: su undici partecipazioni, ben nove volte ha raggiunto la finale per il podio, centrando cinque medaglie tra cui quelle di Praga 2020, Lisbona 2021, Zagabria 2024 e Podgorica 2025.

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Nel percorso verso il bronzo, Giuffrida ha superato l’azera Aliyeva per somma di shido e l’olandese Van Krevel con uno yuko ai quarti di finale. In semifinale si è arresa alla kosovara Distria Krasniqi, poi vincitrice della categoria. Nella finale per il terzo posto l’azzurra ha avuto la meglio sull’ungherese Reka Pupp grazie a un waza-ari al golden score.

«Provo sensazioni contrastanti – ha dichiarato Giuffrida – perché la semifinale era alla mia portata, ma sono felice di essermi ripresa mentalmente e di aver conquistato il bronzo. Era l’unica medaglia che mi mancava. Mi piace combattere contro le più forti e continuare a migliorarmi».

Non sono riusciti a raggiungere il podio gli altri azzurri impegnati nella prima giornata. Nei -60 kg Andrea Carlino ha battuto lo sloveno Blazic per ippon con ouchi gari al golden score, prima di arrendersi all’azero Aghayev. Nei -66 kg eliminazione agli ottavi anche per Valerio Accogli, che aveva superato Jeremic per waza-ari ma è stato sconfitto dal moldavo Izvoreanu, e per Elios Manzi, vincitore su Christodoulides ma fermato dall’azero Bayramov. Stop al primo incontro invece per Assunta Scutto nei -48 kg, battuta dall’azera Hamidova.

Il direttore tecnico Raffaele Toniolo ha commentato così la giornata: «Per il bronzo di Odette non ci sono aggettivi. Ancora una volta la nostra capitana ci ha fatto emozionare. Gli altri atleti hanno commesso piccoli errori che a questo livello fanno la differenza, ma lavoreremo per migliorare».

La competizione proseguirà con la seconda giornata di gare che vedrà impegnati Veronica Toniolo nei -57 kg, Carlotta Avanzato nei -63 kg e Leonardo Valeriani e Fabio Basile nei -73 kg.

L’intero evento è disponibile in streaming su Judo TV.