European Cup di Tallinn, cinque medaglie per l’Italia nella prima giornata: oro per Simeoli

Si è chiusa ieri con un bilancio più che positivo la prima giornata dell’European Cup di judo a Tallinn. La spedizione azzurra ha conquistato un oro, un argento e tre bronzi, oltre a diversi piazzamenti di rilievo, confermandosi protagonista sul tatami estone.

Simeoli domina nei -70 kg e conquista l’oro

L’Italia ha aperto nel migliore dei modi il fine settimana dell’European Cup di Tallinn grazie al successo di Nadia Simeoli. L’atleta de Il Tempio ASD ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -70 kg al termine di un percorso impeccabile.

Per salire sul gradino più alto del podio, l’azzurra ha superato nell’ordine Ponomarjova della Lettonia, Aghayeva dell’Azerbaigian, Rytska dell’Ucraina e Cvjetko della Croazia nella finale.

Nella stessa categoria si è fermata a un passo dal podio Ludovica Franzosi dell’Aeronautica Militare, quarta dopo la sconfitta nella finale per il bronzo contro l’ucraina Rytska.

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Argento per Bosis nei -73 kg

Ottima anche la prova di Federico Bosis della Polisportiva Besanese, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria -73 kg.

L’azzurro ha raggiunto la finale grazie ai successi ottenuti contro Lempicki (Polonia), Torosyan (Armenia), Giner (Israele) e Vieru (Moldavia), arrendendosi soltanto nell’ultimo incontro al rappresentante del Bahrain Aloev.

Bronzi per Ninfo e Andreini

Arrivano due medaglie di bronzo anche dai -66 kg e dai -60 kg.

Federico Ninfo dell’Akiyama Settimo ha chiuso al terzo posto nei -66 kg. Dopo le vittorie contro Lavi (Israele) e Moreau (Francia), è stato sconfitto da Kokolayev. Nei ripescaggi ha poi superato Cysique (Francia) e nella finale per il bronzo ha avuto la meglio sull’ucraino Dubina.

Nella stessa categoria Alessio De Luca dell’Esercito ha concluso al quinto posto, fermato dall’ucraino Viskov.

Medaglia di bronzo anche per Pietro Andreini dell’Aeronautica Militare nei -60 kg. L’azzurro ha superato Tsirkin (Estonia) e Tupytskyi (Ucraina), prima di fermarsi in semifinale contro il polacco Ignasiak. Nella sfida decisiva per il podio è riuscito a imporsi sull’altro polacco Biedrzycki.

Quinto posto per Sodano

Nella categoria -60 kg ha sfiorato il podio anche Raffaele Sodano delle Fiamme Oro. Il judoka italiano ha chiuso al quinto posto dopo essere stato sconfitto da Tupytskyi nella fase decisiva della competizione.

Oggi la seconda giornata di gare

Archiviata una prima giornata ricca di soddisfazioni per i colori azzurri, l’attenzione si sposta ora sulle gare in programma oggi a Tallinn. La seconda giornata dell’European Cup sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma judo.tv.