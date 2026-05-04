Judo, Italia protagonista a Dushanbe: Giuffrida e Tavano d’oro, Perna rivelazione

Si chiude con un bilancio decisamente positivo per l’Italia il Grand Slam di Dushanbe 2026, quinta tappa stagione del World Tour di judo. la spedizione azzurra, pur numericamente ridotta, ha saputo sfruttare al meglio l’occasione in Tagikistan, raccogliendo risultati importanti e punti preziosi per il ranking internazionale in vista del percorso verso Los Angeles 2028.

Giuffrida conferma, Tavano cresce ancora

La copertina va a Odette Giuffrida, vincitrice nei -52 kg al termine di una gara condotta con grande autorevolezza. L’azzurra ha confermato le ottime sensazioni mostrate agli Europei di Tbilisi, centrando il 20esimo podio in un Grand Slam.

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Prestazione di altissimo livello anche per Asya Tavano, ormai sempre più solida tra i pesi massimi: il successo a Dushanbe rappresenta il secondo titolo Slam della carriera per la 23enne, un altro passo importante nel suo percorso di maturazione internazionale.

Perna e Pdrotti sul podio, Avanzato settima

Molto significativi anche i terzi posti di Kenya Perna nei -52 kg e Irene Pedrotti nei -70 kg, entrambe al primo podio in carriera in un Grand Slam. Perna è stata una delle sorprese già belle del weekend, mostrando crescita e personalità, mentre Pedrotti ha finalmente raccolto un risultato pesante dopo alcuni piazzamenti sfumati in passato.

A completare il quadro anche il settimo posto della giovane Asia Avanzato, per un bilancio complessivo di quattro podi e un piazzamento tra le prime otto su sei atleti in gara.