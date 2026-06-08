Judo, gli italiani al Grand Prix di Qingdao: la scelta di Fabio Basile

C’è la lista dei 20 italiani iscritti al Grand Prix di Qingdao per quanto riguarda il judo: ci sarà anche Fabio Basile

Il circuito mondiale del judo fa tappa in Cina con l’ottavo appuntamento dell’IJF World Tour. Dal 26 al 28 giugno, il torneo di Qingdao distribuirà punti preziosi per il ranking di qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici.

Il cammino verso Los Angeles 2028 appare sempre più serrato e la Nazionale Italiana schiera una spedizione assai numerosa, contando ben venti atleti iscritti in via provvisoria, in attesa delle conferme definitive di giugno.

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Sebbene molti big abbiano preferito saltare la trasferta asiatica, il ritorno sul tatami del campione Fabio Basile accende i riflettori sulla categoria dei -73 kg. Accanto al veterano piemontese, troveranno spazio le nuove leve pronte a mettersi in mostra prima della pausa estiva che anticipa la tappa peruviana.

I nomi degli italiani al Grand Prix di Qingdao

Al femminile scenderanno in campo undici atlete. Nei pesi superleggeri gareggeranno Anna Iovino e Giulia Ghiglione, mentre Kenya Perna e Gaia Stella lotteranno nella categoria inferiore.

Giulia Carnà e Michela Terranova cercheranno gloria nei pesi leggeri, affiancate da Raffaella Ciano e Thauany Dias. Chiudono il quadro Serena Ondei, Martina Esposito ed Erica Simonetti nelle categorie superiori.

Per quanto riguarda gli uomini, ci saranno nove rappresentanti del tricolore. Alessio De Luca e Giuseppe De Tullio difenderanno i colori nei pesi medi leggeri. Leonardo Valeriani affiancherà Basile, mentre Manuel Parlati e Bright Nosa guideranno i medi massimi. Tiziano Falcone combatterà nei medi, con Lorenzo Sylvain e Francesco Bassi chiamati a onorare i massimi.

Sarà una spedizione importante per valutare il livello del nostro judo e lottare per posti sempre più ambiziosi nella classifiche mondiali.