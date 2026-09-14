Prima il trionfo assoluto nello slancio, poi la replica perfetta nello strappo, Martina Chiacchio può sfoggiare 2 ori conquistati ai Giochi di Taranto 2026 ed una passione viscerale per il sollevamento pesi che l’ha portata al centro del Mediterraneo.
In compagnia di Celine Ludovica Delia, bronzo nello slancio, scopriamo quanta tecnica e sacrificio sia necessario per realizzare in pedana una prestazione da podio
Due atlete splendide del Weightlifting, consociuto come sollevamento pesi, che hanno meravigliosamente rappresentato l’Italia
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