Boxe: i convocati per Sofia, oggi Trofeo delle Aquile in diretta su SportfaceTV

Mentre si sta combattendo il prestigioso Trofeo delle Aquile, in diretta sui nostri canali SportfaceTV, la Nazionale italiana ha definito il gruppo per gli Europei 2026 di boxe, in programma a Sofia dal 17 al 25 settembre. Irma Testa e Sirine Charaabi sono i principali riferimenti della squadra.

Europei di boxe 2026, Irma Testa guida l’Italia: undici azzurri a Sofia

A tirare le fila della squadra azzurra ci sono Giovanni De Carolis e Clemente Russo. Il direttore tecnico e il responsabile della Nazionale hanno ufficializzato la lista per gli Europei in programma dal 17 al 25 settembre alla Asics Arena di Sofia, in Bulgaria, dove vedremo all’opera undici atleti, divisi tra sei uomini e cinque donne.

L’attesa è palpabile per il torneo più prestigioso della stagione. Fari puntati ovviamente su Irma Testa. La ventottenne campana, impegnata nella categoria fino a 57 kg, arriva forte dell’oro ai Giochi del Mediterraneo e punta dritta al terzo trionfo europeo, dopo i successi del 2019 e del 2022. Non è da meno Sirine Charaabi, l’altra punta di diamante nei 54 kg, reduce dal podio mondiale e dal primo posto in terra mediterranea. A completare il blocco femminile troviamo tre volti nuovi su cui lo staff tecnico scommette: Chiara Mosetti nei 48 kg, Martina Vassallo nei 51 kg e Chiara Saraiello nei 70 kg, tutte ragazze pronte a mettersi in mostra su un palcoscenico importante.

Tra gli uomini, invece, la selezione punta forte sulla voglia di emergere. Tra le corde bulgare, ci si aspetta molto da Gabriele Guidi Rontani, impegnato nei 70 kg con ottime credenziali dopo l’oro vinto tra i pesi medi a Taranto. Le attese si concentrano pure su Dean Chime, chiamato a imporsi nei 90 kg. Con loro anche Giuseppe Canonico nei 60 kg e Tommaso Sciacca nei 55 kg che proveranno a superare i primi turni per avanzare nel tabellone. Il quadro maschile si chiude con le chiamate di Giacomo Giannotti, in gara nei 65 kg, e Marvin Ghilarducci negli 85 kg.

La competizione bulgara non assegna unicamente l’alloro continentale, ma funge da trampolino di lancio nella volata verso le imminenti Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Trofeo delle Aquile, in diretta su SportfaceTV

Intanto in serata è disponibile sulla nostra piattaforma SportfaceTV la diretta del prestigioso Trofeo delle Aquile.