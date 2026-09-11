Ciclismo: Giro della Linigiana, domina Kerckhove; Mas ancora leader alla vuelta – i replay

Van Kerckhove e Dunbar, due vittorie costruite nel finale: cambia la classifica in Lunigiana, Mas resta leader alla Vuelta. Il venerdì regala due arrivi importanti tra Giro della Lunigiana e Vuelta a España. Seff Van Kerckhove cambia la generale della corsa italiana, mentre Eddie Dunbar trova il successo a Peñas Blancas.

Seff Van Kerckhove beffa Hettegger e prende la maglia

Dopo il successo di Andrea Tarallo nella prima semitappa del mattino, il Giro della Lunigiana ha chiuso la giornata con la seconda parte della frazione, resa necessaria dalle cancellazioni di ieri.

I 45,8 chilometri da Vezzano Ligure a Riomaggiore hanno portato i corridori verso un finale breve ma molto duro, con una rampa conclusiva di 1200 metri al 9,1% medio. A imporsi è stato il belga Seff Van Kerckhove, bravo a reggere le pendenze e a battere allo sprint Michael Hettegger, della Lidl-Trek Junior Racing. Per il corridore classe 2008 della Decathlon CMA CGM U19 Team è l’ottava vittoria della stagione. Un risultato che vale anche il primo posto nella classifica generale, con un vantaggio di 2″ su Hettegger grazie agli abbuoni.

Terzo posto per Vic De Smet, a 9″, mentre Patrik Pezzo Rosola è stato il migliore degli italiani, quarto a 12″. Luca Gugnino ha chiuso quinto a 15″. Nella top10 sono entrati anche Andrea Enrico Balliana, ottavo a 59″, e Gianluca Archetti, decimo. Pezzo Rosola è quarto nella generale a 18″ e domani proverà a giocarsi le sue possibilità. Le gare sono in diretta sui nostri canali SportfaceTV.

Vuelta: Eddie Dunbar vince a Peñas Blancas, Mas non perde terreno

Alla Vuelta di Spagna, invece, la 19esima tappa è andata a Eddie Dunbar. L’irlandese della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ha superato Santiago Buitrago proprio negli ultimi metri dell’arrivo in salita, dopo averlo inseguito sulla salita di Peñas Blancas, lunga 18,7 chilometri al 6,5%.

Buitrago aveva provato l’azione a circa cinque chilometri dalla vetta e, a un chilometro dal traguardo, conservava ancora 8″. Dunbar non ha accelerato in modo improvviso, ma ha continuato con un ritmo regolare fino a raggiungerlo e superarlo negli ultimi 300 metri. Per lui è la sesta vittoria in carriera e la terza in un Grande Giro. Thomas Gloag ha chiuso terzo a 23″, Urko Berrade quarto a 44″.

Tra gli uomini di classifica non è invece cambiato nulla: Primož Roglič ha attaccato, ma Enric Mas, Felix Gall, Richard Carapaz e Oscar Onley hanno risposto. I primi cinque della generale sono così arrivati insieme. Mas resta leader, mentre domani Roglič avrà l’ultima vera occasione in montagna per provare a cambiare la corsa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it