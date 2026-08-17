Vuelta di Spagna, attesa per Pogacar: sabato 22 agosto il via, il programma e come vederla

Sabato 22 agosto prende il via da Monaco l’edizione 81 della Vuelta a España, con oltre tre settimane di corsa. La competizione si concluderà domenica 13 settembre a Granada.

Il percorso e come vedere la Vuelta 2026

La corsa sarà lunga 3310 chilometri, distribuiti su 21 frazioni che metteranno a dura prova la resistenza delle formazioni WorldTour, pronte a fare i conti soprattutto con il gran caldo.

Il percorso ideato dagli organizzatori è selettivo ed è caratterizzato da numerosi arrivi in salita.

L’apertura del programma è affidata a una prova inaugurale di 9,4 chilometri tra le strade di Monaco.

Nelle settimane successive la carovana si sposterà in Spagna, progressivamente verso sud. La tappa più lunga dell’intera corsa è la diciannovesima, fissata per l’11 settembre: 210,8 chilometri da Vélez-Málaga a Estepona. La competizione terminerà con la frazione finale di 112 chilometri, con partenza e arrivo a Granada.

Per recuperare le energie, il plotone beneficerà di 2 giornate di riposo, collocate in calendario per i lunedì 31 agosto e 7 settembre.

Come vedere la Vuelta? Gli appassionati dovranno adattarsi, poiché non è in programma alcuna copertura in diretta sin chiaro.

L’evento sarà visibile esclusivamente tramite i servizi di streaming, con i diritti assegnati a Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

I protagonisti e la lotta per la vittoria

I pronostici della vigilia sono tutti per Tadej Pogacar. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG si presenta al via forte del suo quinto successo al Tour de France, ottenuto lo scorso luglio. Avendo già conquistato il Giro d’Italia nel 2024, lo sloveno insegue l’affermazione nell’unico grande giro assente dal suo palmarès per completare la Tripla Corona.

La sua unica apparizione in questa gara risale al 2019, chiusa al terzo posto con 3 vittorie di tappa. Da capire quale sarà la sua gamba visto che Pogacar sta dando il massimo ormai da inizio stagione avendo partecipato e vinto anche le classiche.

L’obiettivo è succedere a Jonas Vingegaard, vincitore un anno fa davanti a Joao Almeida e Tom Pidcock. Proprio Almeida correrà accanto allo sloveno, pur essendo il capitano designato in origine dal team emiratino. La lista dei rivali per la classifica generale include Mattias Skjelmose, Felix Gall, Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Oscar Onley e Sepp Kuss. Il rebus tecnico principale riguarda Primoz Roglic: pur avendo costruito la stagione per questo obiettivo, la Red Bull-BORA-hansgrohe non ha ancora ufficializzato la sua partecipazione. Presenti anche i velocisti Wout van Aert e Mads Pedersen.