Calciomercato, valzer di difensori: giornata di ufficialità e sogni

Rivoluzione in difesa: il Napoli cala il doppio colpo, la Juve blinda la retroguardia. Le big accelerano le operazioni di mercato a pochi giorni dall’inizio della stagione, oggi giornata importante soprattutto per il mercato dei difensori.

I colpi in difesa di Napoli, Juventus e Roma

Il Napoli chiude oggi le prime due operazioni del suo mercato, due colpi importanti per il pacchetto difensivo. Il centrale Benoit Badiashile dovrebbe sbarcare oggi in Campania dal Chelsea con la formula del prestito oneroso a 3 milioni, con 1 milione di bonus aggiunto, e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Parallelamente, visite mediche anche per Costantino Favasuli per la corsia di destra, designato come nuovo terzino di riserva. Il giocatore arriva con un accordo totale da 7 milioni tra prestito e obbligo, garantendo alla Fiorentina il 50% sulla futura rivendita.

A Torino, sponda Juventus, sarà la giornata di Jhon Lucumì. Il centrale colombiano lascia il Bologna per 20 milioni di euro più bonus, legandosi ai bianconeri con un contratto fino al 2031 a 2,5 milioni netti all’anno.

Dalla Capitale, la Roma lavora per Destiny Udogie. Il laterale ha già accordato la sua preferenza al progetto giallorosso, ma la trattativa con il Tottenham resta aperta: il club inglese chiede 25 milioni per il cartellino, mentre i capitolini lavorano per strutturare l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Occhio anche alla Lazio e al possibile arrivo di Tomori dal Milan. L’inglese è un uscita dal Diavolo ma i biancocelesti prima devono vendere.

Alessio Romagnoli è corteggiato dall’Al-Sadd e dall’Atalanta, mentre Nuno Tavares valuta l’interesse proprio del Milan (per uno scambio) oltre aPorto e società turche.

Oltre al centrale rossonero il club valuta Hautekiet, prelevabile versando i 5 milioni della clausola rescissoria allo Standard Liegi. Restano monitorati anche Josip Sutalo dell’Ajax e Stepan Chaloupek dello Slavia Praga.

Il cantiere Lazio e le altre trattative principali

In attacco, i biancocelesti cullano la suggestione Mauro Icardi, svincolato, Lotito spera di convincerlo con un ingaggio da 3 milioni. Intanto la Juventus lavora anche per la porta: la società spinge per avere Vicario in prestito dal Tottenham e frena su Martinez a causa dei costi e di alcuni dubbi fisici. L’Inter prepara invece l’assalto al centrocampista Curtis Jones del Liverpool, ipotizzando un esborso vicino ai 35 milioni. Infine, il Napoli che sogna ancora Gabriel Jesus, ormai ai margini dell’Arsenal: il cartellino costa circa 20 milioni, ostacolo ingaggio, da 6 milioni.