Vuelta 2026, Brennan cala il tris: sua l’undicesima tappa, Mas resta in rosso

Il britannico della Visma-Lease a Bike vince in volata la Cartagena-Lorca e centra il terzo successo in questa edizione. Coquard secondo, Meeus terzo. Enric Mas conserva la leadership della generale.
Matthew Brennan firma la terza vittoria alla Vuelta a España 2026. Il britannico della Visma-Lease a Bike conquista in volata l’undicesima tappa, la Cartagena-Lorca di 156,1 chilometri, portando a dieci il numero dei successi ottenuti in stagione.
Alle sue spalle chiudono il francese Bryan Coquard della Cofidis e il belga Jordi Meeus della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Nessun cambiamento invece al vertice della classifica generale, con Enric Mas ancora saldamente in maglia rossa.
Brennan domina ancora lo sprint
La tappa si decide allo sprint e Brennan conferma ancora una volta le proprie qualità sul traguardo di Lorca. Il britannico completa i 156,1 chilometri in 3h17’18”, precedendo Coquard e Meeus.
Quarto posto per Magnus Cort Nielsen, seguito da Wout Van Aert. Buon risultato anche per l’italiano Alessandro Romele, ottavo.
Mas conserva 1’18” su Roglic
Giornata senza particolari difficoltà per Enric Mas. Lo spagnolo della Movistar resta al comando della Vuelta con il tempo complessivo di 35h59’02”.
Primoz Roglic è secondo a 1’18”, mentre l’austriaco Felix Gall occupa la terza posizione a 1’39”. Quarto Oscar Onley a 2’20”, quinto Richard Carapaz a 3’26”.
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Vuelta 2026, l’ordine d’arrivo dell’undicesima tappa
1. Matthew Brennan (Gbr, Visma-Lease a Bike) 3h17’18”
2. Bryan Coquard (Fra, Cofidis) s.t.
3. Jordi Meeus (Bel, Red Bull-Bora) s.t.
4. Magnus Cort Nielsen (Den) s.t.
5. Wout Van Aert (Bel) s.t.
6. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.
7. Bastien Tronchon (Fra) s.t.
8. Alessandro Romele (Ita) s.t.
9. Matevz Govekar (Slo) s.t.
10. Orluis Sanabria (Ven) s.t.
Classifica generale: Mas sempre in maglia rossa
1. Enric Mas (Esp, Movistar) 35h59’02”
2. Primoz Roglic (Slo, Red Bull-Bora) +1’18”
3. Felix Gall (Aut, Decathlon CMA CGM) +1’39”
4. Oscar Onley (Gbr) +2’20”
5. Richard Carapaz (Ecu) +3’26”
6. Mattias Skjelmose (Den) +3’55”
7. Sepp Kuss (Usa) +4’09”
8. Harold Tejada (Col) +4’39”
9. Gregor Muhlberger (Aut) +7’33”
10. Jakob Omrzel (Slo) +8’05”
Le altre classifiche
Classifica a punti – Maglia Verde
1. Wout Van Aert (Bel, Visma-Lease a Bike) 174 punti
2. James Matthew Brennan (Gbr, Visma-Lease a Bike) 117
3. Alessandro Romele (Ita, XDS Astana) 96
Classifica miglior scalatore – Maglia a Pois
1. Santiago Buitrago (Col, Bahrain-Victorious) 31 punti
2. Enric Mas (Esp, Movistar) 24
3. Andreas Leknessund (Nor, Uno-X Mobility) 19
Classifica miglior giovane – Maglia Bianca
1. Oscar Onley (Gbr, Netcompany Ineos) 36h01’22”
2. Jakob Omrzel (Slo, Bahrain Victorious) +5’45”
3. Jarno Widar (Bel, Lotto Intermarché) +7’14”
Domani la Vera-Calar Alto
La Vuelta proseguirà domani con la dodicesima tappa, la Vera-Calar Alto di 166,5 chilometri. Un appuntamento che potrebbe offrire un terreno più favorevole agli uomini di classifica dopo la giornata dedicata ai velocisti.