Vingegaard al Giro d’Italia 2026: prima volta in rosa per il danese della Visma

Jonas Vingegaard correrà per la prima volta il Giro d’Italia: la Visma-Lease a Bike ufficializza la scelta del due volte vincitore del Tour, deciso a cambiare strategia dopo le ultime sconfitte con Pogacar e a inseguire il sogno dei tre Grandi Giri

Jonas Vingegaard sarà al via del Giro d’Italia 2026. La conferma è arrivata durante la presentazione ufficiale della Visma-Lease a Bike, che ha svelato i programmi stagionali dei propri leader. Per il 29enne danese si tratterà di un esordio assoluto nella corsa rosa, una scelta maturata dopo le difficoltà incontrate nelle ultime edizioni del Tour de France contro Tadej Pogacar, capace nel 2024 di completare la storica doppietta Giro-Tour.

Obiettivo Tripla Corona

Nel palmarès di Vingegaard figurano due Tour de France e una Vuelta a España. Vincere anche il Giro d’Italia gli permetterebbe di entrare nel ristretto club degli otto corridori capaci di conquistare tutti e tre i Grandi Giri, un traguardo che ha avuto un peso decisivo nella scelta.

“Pensavo da tempo al Giro d’Italia – ha spiegato Vingegaard – È una delle corse più importanti del calendario ed è una di quelle che non ho mai disputato. Voglio davvero viverla e mi piacerebbe tantissimo aggiungere la maglia rosa alla mia collezione”.

Calendario e doppio obiettivo Giro-Tour

Prima di debuttare al Giro, il leader danese inizierà la stagione con:

UAE Tour a febbraio

Giro di Catalogna a marzo

Il percorso del Giro 2026, ritenuto meno estremo rispetto ad alcune edizioni recenti, ha convinto Vingegaard della fattibilità dell’accoppiata Giro-Tour, che resterà il fulcro della sua stagione: “Sono i miei obiettivi principali”, ha confermato.

Visma: Van Aert tra Classiche, Tour e Vuelta

In casa Visma-Lease a Bike, diverso il programma di Wout van Aert, che nel 2026 affronterà Tour de France e Vuelta a España, con quest’ultima nel mirino dopo il ritiro forzato nel 2024.

Prima, però, spazio alle Classiche:

Strade Bianche (7 marzo)

Milano-Sanremo

Omloop Het Nieuwsblad

Giro delle Fiandre (5 aprile)

Parigi-Roubaix (12 aprile)

“Le Classiche sono tra le corse più belle della stagione e non voglio perdermele”, ha dichiarato il belga.

Una nuova sfida per il Giro

L’arrivo di Vingegaard al Giro d’Italia aggiunge ulteriore prestigio e attesa alla corsa rosa, che nel 2026 potrà contare su uno dei protagonisti assoluti del ciclismo mondiale, pronto a scrivere una nuova pagina della propria carriera sulle strade italiane.